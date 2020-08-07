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07.08.2020 10:43
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Число новых случаев коронавируса в Петербурге не падает ниже 150 в сутки

В Петербурге заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на уровне 150–160 новых случаев в день. Данные на утро 7 августа приводит оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 686, а Петербург сегодня на 4 строчке со 157 случаями. С начала пандемии в городе зафиксировали 32 575 заболевших.

За сутки на COVID-19 в Петербурге проверили 18053 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1038 горожан, из которых 653 находятся на самоизоляции.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составляет 877 135, что является четвертым результатом в мире. Больше случаев заражения выявили только в Индии (2 миллиона), Бразилии (2,9 миллиона) и США (почти 4,9 миллиона). При этом большинству заболевших россиян (683 592) удалось вылечиться, а 14 725 умерли после заражения COVID-19.

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Комментарии (3)

Piter Pen
Четверть от статистики Москвы плюс минус 10 - так что ли допуск официальной статистики Питера?
houspi
А яндекс в своей статистике рапортует о 316 заразившихся в Питере.
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