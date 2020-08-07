Число новых случаев коронавируса в Петербурге не падает ниже 150 в сутки
В Петербурге заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на уровне 150–160 новых случаев в день. Данные на утро 7 августа приводит оперативный штаб.
Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 686, а Петербург сегодня на 4 строчке со 157 случаями. С начала пандемии в городе зафиксировали 32 575 заболевших.
За сутки на COVID-19 в Петербурге проверили 18053 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1038 горожан, из которых 653 находятся на самоизоляции.
Общее число заразившихся COVID-19 в России составляет 877 135, что является четвертым результатом в мире. Больше случаев заражения выявили только в Индии (2 миллиона), Бразилии (2,9 миллиона) и США (почти 4,9 миллиона). При этом большинству заболевших россиян (683 592) удалось вылечиться, а 14 725 умерли после заражения COVID-19.