Число новых случаев коронавируса в Петербурге не падает ниже 150 в сутки

В Петербурге заболеваемость коронавирусом продолжает держаться на уровне 150–160 новых случаев в день. Данные на утро 7 августа приводит оперативный штаб.

Новые случаи коронавируса за прошедшие сутки выявили во всех регионах России, кроме Ненецкого автономного округа. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 686, а Петербург сегодня на 4 строчке со 157 случаями. С начала пандемии в городе зафиксировали 32 575 заболевших.

За сутки на COVID-19 в Петербурге проверили 18053 человека. Под медицинским наблюдением остаются 1038 горожан, из которых 653 находятся на самоизоляции.