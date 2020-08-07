Цукерберг запустил аналог TikTok и стал одним из богатейших людей в мире с состоянием больше 100 млрд долларов

Состоянием больше 100 млрд долларов, как уточняет Bloomberg, обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос (190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс (120 млрд).

По данным агентства, этому способствовал полноценный запуск сервиса Reels, аналога опального в США TikTok, указ о борьбе с которым накануне подписал президент Дональд Трамп .

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов. Он вошел в топ богатейших людей в мире, сообщает 7 августа Bloomberg .

Расчеты Forbes отличаются. По данным рейтинга миллиардеров, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья (104 млрд), а Цукерберг занимает четвертую строчку.



Принадлежащая Facebook соцсеть Instagram объявила о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями. Программа является аналогом TikTok, который попал под запрет в США из опасений властей, что Китай будет собирать персональные данные пользователей.



Трамп выставил ультиматум, что американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября. Microsoft подтвердила, что продолжит переговоры о покупке приложения. Владельцы оценивают его в 50 млрд долларов, в то время как корпорация готова заплатить не более 30 млрд.

