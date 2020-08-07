FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.04р86.62р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 10:08
2
Печать

Цукерберг запустил аналог TikTok и стал одним из богатейших людей в мире с состоянием больше 100 млрд долларов

Состояние основателя и главы Facebook Марка Цукерберга впервые составило 100 млрд долларов. Он вошел в топ богатейших людей в мире, сообщает 7 августа Bloomberg.

По данным агентства, этому способствовал полноценный запуск сервиса Reels, аналога опального в США TikTok, указ о борьбе с которым накануне подписал президент Дональд Трамп.

Состоянием больше 100 млрд долларов, как уточняет Bloomberg, обладают только два человека в мире: глава Amazon Джефф Безос (190 млрд) и основатель Microsoft Билл Гейтс (120 млрд).

Расчеты Forbes отличаются. По данным рейтинга миллиардеров, на третьем месте по объему состояния находятся глава группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и его семья (104 млрд), а Цукерберг занимает четвертую строчку.

Принадлежащая Facebook соцсеть Instagram объявила о запуске сервиса Reels, позволяющего создавать короткие 15-секундные музыкальные ролики, публиковать их и обмениваться ими с друзьями. Программа является аналогом TikTok, который попал под запрет в США из опасений властей, что Китай будет собирать персональные данные пользователей.

Трамп выставил ультиматум, что американская компания должна приобрести социальную сеть TikTok у китайской ByteDance до 15 сентября. Microsoft подтвердила, что продолжит переговоры о покупке приложения. Владельцы оценивают его в 50 млрд долларов, в то время как корпорация готова заплатить не более 30 млрд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

f0ntan
Приложение только запущение в работу, а Цукебергу уже миллиарды пририсовали. Что-то у них не совсем в порядке творится с расчетами состояний
MiDeg
мда... я явно что-то не то делаю в жизни... завидую маркуше белой завистью
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний