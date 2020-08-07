Генпрокуратура хочет отобрать у Абызова 32 млрд. Должность министра он совмещал с офшорами и бизнесом

Генеральная прокуратура через суд требует конфисковать у экс-министра Михаила Абызова более 32 млрд рублей и обратить их в доход государства. Надзор полагает, что такую сумму чиновник заработал в результате незаконного предпринимательства.



Как сообщает ведомство на своём сайте 7 августа, соответствующее исковое заявление уже подано в Гагаринский суд Москвы. По версии следствия, Абызов систематически нарушал установленные законом запреты, занимая государственную должность с мая 2012-го по май 2018-го.