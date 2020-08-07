Генпрокуратура хочет отобрать у Абызова 32 млрд. Должность министра он совмещал с офшорами и бизнесом
Генеральная прокуратура через суд требует конфисковать у экс-министра Михаила Абызова более 32 млрд рублей и обратить их в доход государства. Надзор полагает, что такую сумму чиновник заработал в результате незаконного предпринимательства.
Как сообщает ведомство на своём сайте 7 августа, соответствующее исковое заявление уже подано в Гагаринский суд Москвы. По версии следствия, Абызов систематически нарушал установленные законом запреты, занимая государственную должность с мая 2012-го по май 2018-го.
Так, в декларации не попали пять офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре. Реальное имущественное положение чиновника также не было отражено в документах. Кроме того, как показала проверка, Абызов в период службы продолжал заниматься предпринимательством и получать доход от подконтрольных юрлиц.
«Результатом незаконной деятельности Абызова явилось заключение 07 февраля 2018 года на территории Кипра двух договоров о продаже акций ОАО «СИБЭКО», после чего на счета подконтрольных ему иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей», - раскрывает источник незаконного дохода министра Генпрокуратура.
Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов почти год находится в СИЗО. Ему вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В ходе рассмотрения дела было арестовано имущество экс-чиновника и счета на 27 миллиардов рублей.
По версии следствия, Абызов в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Ильичевым, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих на территории Новосибирской области электроэнергию и передающих ее. Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.