Депутату Ковалю предъявлено обвинение о получении особо крупной взятки. Следствие связывает ее с поставками медоборудования
Депутату Заксобрания Роману Ковалю предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Об этом 31 июля сообщила судья Приморского районного суда, зачитывая материалы дела в ходе заседания, на котором народному избраннику определяется мера пресечения.
Из материалов дела следует, что получение взятки может быть связано с госконтрактами городских медицинских учреждений, в частности Госпиталя ветеранов войн и Покровской больницы, роддомов номер 17 и 19, финансирование которых обеспечивалось с помощью «депутатской поправки».
Следствие полагает, что предприниматель Михаил Лихолетов, занимающийся поставками медицинского оборудования, передавал денежные средства на общую сумму в размере более 16 млн рублей помощнику Коваля Андрею Гришину.
Адвокат Коваля, получив слово, заявил, что, так как депутатские поправки в закон о бюджете принимает Заксобрание в целом, а госзакупки проводятся в соответствии с установленной процедурой, его подзащитный не имел возможности повлиять на этот процесс.
Кроме того, он признал, что Гришин получил денежные средства неизвестного происхождения, но заявил, что они не имеют отношения к его подзащитному.
Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ.
Следствие полагает, что депутат с 2018-го по 2020 год лично и при посредничестве помощника получил от предпринимателей 15 млн рублей и автомобилем Audi Q7. За это он якобы распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» так, чтобы выгодоприобретателями оказывались определенные бизнесмены. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.
В настоящее время оба фигуранта дела имеют статус подозреваемых.