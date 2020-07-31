Депутату Ковалю предъявлено обвинение о получении особо крупной взятки. Следствие связывает ее с поставками медоборудования

Из материалов дела следует, что получение взятки может быть связано с госконтрактами городских медицинских учреждений, в частности Госпиталя ветеранов войн и Покровской больницы, роддомов номер 17 и 19, финансирование которых обеспечивалось с помощью «депутатской поправки».

Депутату Заксобрания Роману Ковалю предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. Об этом 31 июля сообщила судья Приморского районного суда, зачитывая материалы дела в ходе заседания, на котором народному избраннику определяется мера пресечения.

Следствие полагает, что предприниматель Михаил Лихолетов, занимающийся поставками медицинского оборудования, передавал денежные средства на общую сумму в размере более 16 млн рублей помощнику Коваля Андрею Гришину.

Адвокат Коваля, получив слово, заявил, что, так как депутатские поправки в закон о бюджете принимает Заксобрание в целом, а госзакупки проводятся в соответствии с установленной процедурой, его подзащитный не имел возможности повлиять на этот процесс.

Кроме того, он признал, что Гришин получил денежные средства неизвестного происхождения, но заявил, что они не имеют отношения к его подзащитному.