Министр спорта РФ: Все деньги на территории России фактически являются государственными

Министр спорта Олег Матыцин ушел от ответа на вопрос об источнике средств, за счет которых будет оплачен штраф Всероссийской федерации легкой атлетики. В интервью «РИА Новости», в четверг, 30 июля, он заявил, что это секрет.



«Источник средств — секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — заявил Матыцин.



Напомним, что ВФЛА были лишена аккредитации в 2015 году по решению Международной федерации легкой атлетики из-за многочисленных допинговых нарушений со стороны российских легкоатлетов. С тех пор отечественные атлеты не имеют права выступать под российским флагом на международных соревнованиях. В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на $10 млн за попытку повлиять на расследование допингового скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

