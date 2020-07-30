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30.07.2020 22:42
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Министр спорта РФ: Все деньги на территории России фактически являются государственными

Министр спорта Олег Матыцин ушел от ответа на вопрос об источнике средств, за счет которых будет оплачен штраф Всероссийской федерации легкой атлетики. В интервью «РИА Новости», в четверг, 30 июля, он заявил, что это секрет.

«Источник средств — секрет. Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными», — заявил Матыцин.

Напомним, что ВФЛА были лишена аккредитации в 2015 году по решению Международной федерации легкой атлетики из-за многочисленных допинговых нарушений со стороны российских легкоатлетов. С тех пор отечественные атлеты не имеют права выступать под российским флагом на международных соревнованиях. В марте Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала ВФЛА на $10 млн за попытку повлиять на расследование допингового скандала с российским прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

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Комментарии (1)

Brit
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