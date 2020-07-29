Голикова: К началу нового эпидемиологического сезона регионам выделят 12,5 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа

В ожидании второй волны пандемии коронавируса регионам предписано подготовиться к началу традиционного периода увеличения количества вирусных заболеваний. Об этом на совещании по эпидемиологической обстановке под руководством президента РФ 29 июля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



По словам чиновницы, ежегодно подъем количества вирусных заболеваний происходит в сентябре и к октябрю еженедельно регистрируется от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ, аденовирусов, паравирусов, однако доля гриппа пока составляет не более процента. Со второй половины декабря увеличивается количество заболевших гриппом. И начинается она с Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. На пике регистрируется от млн до 1 млн 600 тысяч случаев в неделю, и доля гриппа составляет 60–80 %.

