Голикова: К началу нового эпидемиологического сезона регионам выделят 12,5 млрд рублей на закупку вакцин от гриппа
В ожидании второй волны пандемии коронавируса регионам предписано подготовиться к началу традиционного периода увеличения количества вирусных заболеваний. Об этом на совещании по эпидемиологической обстановке под руководством президента РФ 29 июля сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По словам чиновницы, ежегодно подъем количества вирусных заболеваний происходит в сентябре и к октябрю еженедельно регистрируется от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ, аденовирусов, паравирусов, однако доля гриппа пока составляет не более процента. Со второй половины декабря увеличивается количество заболевших гриппом. И начинается она с Северо-Запада, Сибири и Дальнего Востока. На пике регистрируется от млн до 1 млн 600 тысяч случаев в неделю, и доля гриппа составляет
Поэтому в период снижения напряженности с пандемией коронавируса регионам предписано усилить перед эпидсезоном профилактику, включая в себя вакцинацию населения. На закупку вакцин уже в августе из федерального бюджета будут поступать средства. Всего на эти цели запланировано выделение 12,5 млрд рублей.
К началу прошлого эпидсезона в России были привиты
По прогнозу, в сезон 2020–2021 ожидается циркуляция сочетанного вируса гриппа А и В, а также COVID-19.