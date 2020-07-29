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29.07.2020 13:25
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«Все живы и здоровы». В Кремле прокомментировали здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента заверил, что все россияне, с которыми Лукашенко общался в России, здоровы.

«Мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, всё нормально», — цитирует 29 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он также заверил, что президент Владимир Путин здоров и его регулярно тестируют на COVID-19. «С ним всё хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает», — подчеркнул Песков.

Накануне Александр Лукашенко рассказал о том, что бессимптомно переболел COVID-19. В июне он встречался с Владимиром Путиным.

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Комментарии (4)

teodor
Вот беда(
Lutiy
да двойники его уже активно работают на всех мероприятиях, сам дед в бункере
Петр Петров
жаль что не оправдал еадежды
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