«Все живы и здоровы». В Кремле прокомментировали здоровье Путина после новостей о коронавирусе у Лукашенко

Пресс-секретарь российского президента заверил, что все россияне, с которыми Лукашенко общался в России, здоровы.

«Мы не располагаем никакой информацией, ранее мы не слышали, не получали информацию о том, что Александр Григорьевич болел коронавирусом. В любом случае, все россияне, с которыми он общался, все живы и здоровы, всё нормально», — цитирует 29 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

Он также заверил, что президент Владимир Путин здоров и его регулярно тестируют на COVID-19. «С ним всё хорошо, здоровье в порядке, как вы видите, активно работает», — подчеркнул Песков.