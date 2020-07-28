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28.07.2020 17:53
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Лукашенко признался в перенесенном коронавирусе

Президент Белоруссии рассказал о том, что бессимптомно переболел COVID-19.

«Я приношу извинения <....> Сегодня вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — цитирует 28 июля Александр Лукашенко агентство «БелТА».

По его словам, вирус он перенес бессимптомно. Он не уточнил, когда и как заразился.

Белорусский лидер был среди тех, кто отрицал серьезность вируса, отказавшись вводить в стране ограничения. Он также не стал отказываться от парада 9 мая. Кроме того, Лукашенко активно проводил очные встречи. Так, в июне он дважды посетил Россию, встретившись с Владимиром Путиным.

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Комментарии (2)

guess
Мужик! Дай Бог ему здоровья и сил не прогнуться под глобалистов-банкстеров
Печенеги и половцы
Чудак. Скоро прощение будет просить, у народа Беларуси, за то, что целое поколение лишил возможности влиять на политику, в государстве
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