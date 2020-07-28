Лукашенко признался в перенесенном коронавирусе

Президент Белоруссии рассказал о том, что бессимптомно переболел COVID-19.

«Я приношу извинения <....> Сегодня вы встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус», — цитирует 28 июля Александр Лукашенко агентство «БелТА».

По его словам, вирус он перенес бессимптомно. Он не уточнил, когда и как заразился.

Белорусский лидер был среди тех, кто отрицал серьезность вируса, отказавшись вводить в стране ограничения. Он также не стал отказываться от парада 9 мая. Кроме того, Лукашенко активно проводил очные встречи. Так, в июне он дважды посетил Россию, встретившись с Владимиром Путиным.