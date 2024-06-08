Петербург местами ушёл под воду. В соцсетях показывают, как на дорогах плещут волны

Дождь превратил петербургские дороги в каналы в субботу,
Кадрами затопленных улиц петербуржцы делятся в соцсетях. Судя по видео, помощь спецтехники требуется на дорогах в юго-западной части города. Там машины плывут, а волны с проезжей части омывают тротуары.
Как сообщили в Водоканале, система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев может самостоятельно принять весь объём воды, но при такой интенсивности осадков — не единовременно.
читательница «Фонтанки»
«На улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — рассказали в пресс-службе предприятия.
Впрочем, полагаться только на скорое улучшение погоды не собираются. Как уточняют, по адресам новых рек и каналов направлены бригады, которые обеспечат оперативный отвод воды при помощи специализированной техники.
В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков предупреждали, что в городе местами ожидаются грозы — с 11–14 часов и до конца дня.
Сообщения о скоплении воды принимают по телефонам 004 и 305-09-09.