Петербург местами ушёл под воду. В соцсетях показывают, как на дорогах плещут волны

Дождь превратил петербургские дороги в каналы в субботу, 8 июня . В Водоканале сообщают, что системы водоотведения исправны, но местами им нужно помогать — дождь слишком интенсивный.

Кадрами затопленных улиц петербуржцы делятся в соцсетях. Судя по видео, помощь спецтехники требуется на дорогах в юго-западной части города. Там машины плывут, а волны с проезжей части омывают тротуары.

Как сообщили в Водоканале, система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев может самостоятельно принять весь объём воды, но при такой интенсивности осадков — не единовременно.

«На улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Впрочем, полагаться только на скорое улучшение погоды не собираются. Как уточняют, по адресам новых рек и каналов направлены бригады, которые обеспечат оперативный отвод воды при помощи специализированной техники.



В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков предупреждали, что в городе местами ожидаются грозы — с 11–14 часов и до конца дня.

