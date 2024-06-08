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    Петербург местами ушёл под воду. В соцсетях показывают, как на дорогах плещут волны

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    8 комментариев

    Дождь превратил петербургские дороги в каналы в субботу, 8 июня. В Водоканале сообщают, что системы водоотведения исправны, но местами им нужно помогать — дождь слишком интенсивный.

    Кадрами затопленных улиц петербуржцы делятся в соцсетях. Судя по видео, помощь спецтехники требуется на дорогах в юго-западной части города. Там машины плывут, а волны с проезжей части омывают тротуары.

    Как сообщили в Водоканале, система водоотведения в исправном состоянии и в большинстве случаев может самостоятельно принять весь объём воды, но при такой интенсивности осадков — не единовременно.

    читательница «Фонтанки»

    «На улицах города могут появляться скопления воды. После окончания дождя вся вода полностью уходит в систему водоотведения», — рассказали в пресс-службе предприятия.

    Впрочем, полагаться только на скорое улучшение погоды не собираются. Как уточняют, по адресам новых рек и каналов направлены бригады, которые обеспечат оперативный отвод воды при помощи специализированной техники.

    В ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков предупреждали, что в городе местами ожидаются грозы — с 11–14 часов и до конца дня.

    Сообщения о скоплении воды принимают по телефонам 004 и 305-09-09.

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    Комментарии 8

    lachavoje08 Июн 2024 в 18:00
    Врёт водоканал. Со времён Матвиенки все ремонты городских сооружений служат лишь для распила городского бюджета в пользу правящих чиновников и их семей. Смотрите сейчас, напр., сплошные лужи на !песчаных дорожках сразу за воротами сада Сан-Галли, которые стали возникать после матвиенковского ремонта его дренажной системы в 2007 г. И так везде в городе, и во всём(((((
    +0−1
    Ганс-Дитрих Геншер08 Июн 2024 в 17:35
    А что будет, когда пройдёт настоящий дождь? Утонет всё кроме Смольного?
    +5−2
    мурзилка3508 Июн 2024 в 17:34
    Удивили.С 1703 года периодически.
    +3−2
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