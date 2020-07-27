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27.07.2020 10:36
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«Кто тут начальник? Чай не любой, кто сверху спущен». Сергей Шнуров решил помериться с Дудем и Собчак и прилетел на интервью с врио Хабаровского края

Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск для интервью с Михаилом Дегтяревым, о чем последний заявил накануне, когда выходил вечером на площадь Ленина для общения с митингующими. Сам музыкант, а ныне генпродюсер компании RTVI оставил в своем Instagram пространное стихосообщение.

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Кто тут начальник? Чай не Любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане Идут по улицам. Всё гуще Становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Не уж-то всё это наймиты? В Москве их голос слышен аж! Колонна всё мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Кто тут начальник? Чай не

Любой, кто сверху спущен.
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Всё гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Не уж-то всё это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна всё мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
«Мы не тупы, тупы не мы!»
А, те, кто их не хочет слышать.

Такое сообщение 27 июля выложил в своем блоге Шнуров. Как пишет издание «Хабаров Today», рокер прилетел в Хабаровск, где после задержания губернатора Сергей Фургала жители выходят на массовые митинги протеста, и сразу же прибыл в здание правительства Хабаровского края.

Дегтярев сам рассказал журналистам о предстоящем визите отечественной рок-звезды. Он сделал это, выйдя около 22 часов к небольшому числу митингующих, среди которых было больше журналистов и полицейских, чем самих участников протестной акции.

«Опять журналисты, я с людьми хочу говорить. Ну, ничего, вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем», — сказал Дегтярев во время своего короткого выступления. После этого он уточнил, что речь идет о Сергее Шнурове.

Ранее, во время своего стрима в первый рабочий день врио губернатора обещал, что использует все свои контакты, чтобы «культурная жизнь в Хабаровском крае была более пышной и красивой. Некоторые артисты в Москве засиделись. Комфортно устроились. Люди хотят их видеть».

Однако Шнуров приехал не выступать как музыкант, а взять у Дегтярева интервью.

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Комментарии (3)

kоt-obormot
Конъюктурщик низкой социальной ответственности.
Петр Петров
Сережа рискует зашквариться!!
261254291
Чего он лезет в политику? У нас ловить нечего.
Зеленский-Бонапарт клоун-президент это специфический феномен лоскутной квазистраны без государственности.
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