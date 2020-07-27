«Кто тут начальник? Чай не любой, кто сверху спущен». Сергей Шнуров решил помериться с Дудем и Собчак и прилетел на интервью с врио Хабаровского края
Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск для интервью с Михаилом Дегтяревым, о чем последний заявил накануне, когда выходил вечером на площадь Ленина для общения с митингующими. Сам музыкант, а ныне генпродюсер компании RTVI оставил в своем Instagram пространное стихосообщение.
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Кто тут начальник? Чай не Любой, кто сверху спущен. За выбор свой хабаровчане Идут по улицам. Всё гуще Становится народный марш. Кто тут совсем дурак набитый? Не уж-то всё это наймиты? В Москве их голос слышен аж! Колонна всё мощнее шла. Они не просят и не молят, Они хотят, чтобы дошла До всех ушей народа воля. И нет задачи взять взаймы, Нет, не у них сползает крыша. «Мы не тупы, тупы не мы!» А, те, кто их не хочет слышать.
Кто тут начальник? Чай не
Любой, кто сверху спущен.
За выбор свой хабаровчане
Идут по улицам. Всё гуще
Становится народный марш.
Кто тут совсем дурак набитый?
Не уж-то всё это наймиты?
В Москве их голос слышен аж!
Колонна всё мощнее шла.
Они не просят и не молят,
Они хотят, чтобы дошла
До всех ушей народа воля.
И нет задачи взять взаймы,
Нет, не у них сползает крыша.
«Мы не тупы, тупы не мы!»
А, те, кто их не хочет слышать.
Такое сообщение 27 июля выложил в своем блоге Шнуров. Как пишет издание «Хабаров Today», рокер прилетел в Хабаровск, где после задержания губернатора Сергей Фургала жители выходят на массовые митинги протеста, и сразу же прибыл в здание правительства Хабаровского края.
Дегтярев сам рассказал журналистам о предстоящем визите отечественной рок-звезды. Он сделал это, выйдя около 22 часов к небольшому числу митингующих, среди которых было больше журналистов и полицейских, чем самих участников протестной акции.
«Опять журналисты, я с людьми хочу говорить. Ну, ничего, вот завтра Серега прилетит, и мы, может, даже вдвоем выйдем», — сказал Дегтярев во время своего короткого выступления. После этого он уточнил, что речь идет о Сергее Шнурове.
Ранее, во время своего стрима в первый рабочий день врио губернатора обещал, что использует все свои контакты, чтобы «культурная жизнь в Хабаровском крае была более пышной и красивой. Некоторые артисты в Москве засиделись. Комфортно устроились. Люди хотят их видеть».
Однако Шнуров приехал не выступать как музыкант, а взять у Дегтярева интервью.