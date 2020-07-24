Губернатор Ленобласти прокомментировал появление в регионе инвестора, обещавшего нефть из соломы. Строителя мусороперерабатывающих заводов он выберет иначе

Инвестора, который построит в Ленинградской области мусороперерабатывающие заводы, будет выбирать конкурсная комиссия, конкурс состоится в сентябре.



Об этом 47news сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, комментируя информацию об одном из претендентов на строительство — компании BTI Group, изложенную изданием в материале «Над мусором Ленобласти взвился Гюнтер-инвестор. Он осуждён в Германии, а на Украине солому в нефть превращал».



— Раз есть сомнения по поводу этой фирмы, мы, конечно, ещё раз перепроверим. Но вообще, поиском инвестора и подготовкой встречи занимался мой заместитель Михаил Ильин. Я привык доверять людям, с которыми работаю. Лучшим ответом на все вопросы станет участие этой немецкой фирмы в нашем конкурсе. Или неучастие, — отметил Дрозденко, добавив, что регион открыт для любого инвестора, «хоть испанского, хоть китайского».

