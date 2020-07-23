Немецкий бизнесмен предложил Ленобласти окончательное решение мусорного вопроса. 47news выяснил, что спаситель не только судим за хищение миллионов и бегал от кредиторов. Он еще обещал Украине соломенную нефть.

За мусором Ленобласти пришел инвестор. Его судили в Германии, а на Украине все еще ждут нефть из соломы

Фото: скриншот видео

Правительство Ленобласти 22 июля сообщило, что немецкий инвестор, компания BTI Group, представила губернатору Александру Дрозденко и вице-губернатору Михаилу Ильину идею строительства в регионе трёх мусороперерабатывающих заводов мощностью 320 тысяч тонн каждый. Как выяснилось, общей стоимостью 27 миллиардов. Курирует проект Ильин. Он же, как говорят, и нашёл инвестора. «Первоначально мы планируем закрыть все потребности Ленинградской области», — сообщил он «ДП». А представитель BTI Group в России Максим Беккер рассказал, что глубина переработки ТКО составит 100%. «Это нулевые отходы, абсолютная, стопроцентная сортировка и переработка», — заявил он нашим коллегам.



Хотя в коротком видеоролике пресс-службы лицо инвестора не показали, для измождённых мусором Петербурга и Ленобласти новость — революционная. 47news всё-таки попытался его расшифровать. Но прямой поиск по запросу BTI Group выдал лишь ссылку на профиль в соцсети Linkedin. Там скупо: компания занимается недвижимостью. Указанный адрес сайта www.btigroup.net ведёт на страницу с заставкой из китайских иероглифов. Забавно. В Европе уже лет 15 назад крупные компании не позволяли себе такого, а сегодня это даже больше, чем news.

Выручил поиск с именем-фамилией представителя компании Беккера. Так, в марте прошлого года на сайте госструктуры «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций» был размещён релиз, где Беккер презентует точно такой же проект и сообщает, что переработка основана на некой технологии BIOOIL/RELUX. Правда, чуть скромнее говорит о переработке не ста, а 99,9% отходов. Спикер заявлен как «эксклюзивный полномочный представитель консорциумов IBP/BTI Group». Он подчеркивает быструю окупаемость вложенных средств — за 3–4 года.



В пресс-службе Агентства рассказали 47news, что соглашение с инвестором подписано, но проект в активную фазу так и не вступил. «Переговоры намечены на август, более ничего сказать не можем», — сообщили 47news. Но любезно связались с Беккером. «Максим Викторович передал, что пока не готов общаться с журналистами. Сказал, всё через правительство Ленобласти. Ваш телефон мы ему переслали», — ответила пресс-секретарь. Круг замкнулся. Вернее, сузился.

Поиск компании IBP тоже стал квестом. Сайта обнаружить не удалось, но в одном из германских реестров она нашлась. Information Beratung Projektentwicklung, что можно перевести как «Информационно-консалтинговый разработчик проектов», располагается в Бранденбурге, на Бранденбургской аллее, 2. Судя по картам, дом жилой.



Компания зарегистрирована в 2005 году с уставным капиталом 25 тысяч евро. Директор — Гюнтер Краузе (Günther Krause). На звонок 47news трубку не сняли. Фамилия нашлась и в опубликованном в сети бланке меморандума о сотрудничестве от 2010 года о «создании сети заводов, основанных на инновационной биотехнологии непрерывной переработки бытовых и промышленных отходов в ресурсоценное сырье». В документе Краузе назван профессором и представителем консорциума BIOOIL Solution, где шесть компаний с ничего медиа не говорящими названиями, в том числе RELUX Umwelt GmbH.



К слову, среди участников самого авторитетного форума по экологии и обращению с отходами IFAT в Мюнхене нет ни BTI Group, ни IBP, ни Relux Group.

Но с этого момента стало легче. В Германии Краузе известен — почти как у нас Жириновский. Ему 66 лет, бывший профессор информатики, восточный немец. Биографию легко найти в местной прессе.



Молодой Краузе ни много ни мало участвовал в подготовке договора объединения ГДР и ФРГ. После этого вошёл в новое правительство Гельмута Коля, став в начале 1991-го года министром транспорта. Но ушёл с должности уже через два года после растраты казённых средств на личные нужды, сообщал The New York Times.

Гюнтер подался в бизнес. Но его Build Invest GmbH обанкротилось. В декабре 2002 года суд признал экс-министра виновным в мошенничестве, незаконном присвоении 11 миллионов кредитов Баварского земельного банка и нарушениях налогового законодательства. Фемида посчитала, что дела Краузе вёл по принципу «финансовой пирамиды». Экс-чиновнику насчитали 3 года и 9 месяцев тюрьмы.



Уже возглавляя IBP GmbH, в 2013 году Краузе отметился на Украине, где представил установку, которая из соломы делает нефть. Мы не шутим.

«Из тонны можно получить высококачественную нефть, 400–450 литров. Таким образом, Украина могла бы решить проблему с твёрдой валютой», — завлекал он. Там же звучало, что речь идет о системе BIOOIL стоимостью 3,5 млн евро. Но принцип работы остался неизвестен. Говорилось лишь, что такая уже работает в Магдебурге. Судя по тому, что саудиты с тех пор не обанкротились, а Игорь Сечин не бедствует, что-то пошло не так. Хотя, если исходить из фольклора, где «первый блин комом», — в Ленобласти тоже соломы навалом.

Авторы просят прощения за явно оценочное мнение, но все это очень смахивает на нашего новатора Петрика, который, как известно, продвигал мегафильтры в рамках программы «Чистая вода».

Если серьёзно, то в Магдебурге действительно есть предприятие Relux Umwelt, которое на своём сайте не столь революционно, но аккуратно говорит об извлечении энергии при переработке отходов.



В мае же 2018 года Der Spiegel показывал сюжет, как недовольный Краузе буквально мечется по своей вилле в Мекленбурге — Передняя Померания. Из сюжета выходит, что он должен за неё полмиллиона евро.



Старина Краузе не унывал — в австралийских джунглях принимал участие в телевизионном реалити-шоу «Я знаменитость! Вытащи меня отсюда!». В январском же ролике на YouTube он как научный консультант Neutrino Energy Group объясняет, как с помощью нейтрино-частиц можно улавливать потоки солнечной энергии и трансформировать её в вечную электроэнергию. Тут согласны, он круче Петрика.

Что касается «эксклюзивного полномочного представителя» Беккера, то он, похоже, из Томска. Был учредителем шести небольших компаний, но все они недействующие и были зарегистрированы по месту проживания в квартире на улице Балтийской. А что? Хоть улица к региону подходит.

Три известных мобильных Беккера выключены. Пресс-секретарь Михаила Ильина сообщила: «Михаил Викторович сказал не давать его телефон». На вопрос, откуда в СМИ комментарии от имени Беккера, барышня искренне ответила, что они были согласованы с инвестором и разосланы. Ну хоть честно.



Если же о сенсационном — «нулевых отходах» и стопроцентной переработке, то все участники рынка, с которыми связался 47news, либо недоумевали в стиле «ух ты!», либо упражнялись в остроумии. Кто-то даже предположил, что к вице-губернатору зашли нанятые актёры. Наиболее взвешенный комментарий такой: «Я ничего подобного не видел, хотя объездил немало заводов по миру. Очень любопытно». Другой бизнесмен отметил реплики чиновников про то, что одной из 25 выделяемых фракций будет топливо RDF: «Но тут вопрос, сколько этого топлива в процентном отношении. Если 90, то картина меняется. Проблемы от его сжигания никто не отменял». Ещё один собеседник напомнил, что даже сжигание отходов оставляет «хвосты» и предложение о 100-процентной переработке не напоминает чудо, а чудо и есть.

Правительство Ленобласти не раскрывает предполагаемые площадки, где могут быть размещены мегазаводы. Это объяснимо — любое упоминание локации предсказуемо вызовет активность местных жителей вплоть до петиций президенту. Так уже было в Сланцах. Всё же в аппарате Михаила Ильина подсказали, что на грядущей неделе может состояться поездка для осмотра площадки неподалёку от посёлка Новый Свет в Гатчинском районе.

В разговоре с 47news вице-губернатор Ильин был немногословен.

— Вы знаете, что за компанией-инвестором стоит фигура некоего Гюнтера Краузе, бывшего министра транспорта Германии? — спросил 47news, немного подразумевая, что собеседник до недавней штатской службы всю жизнь проработал в оперативных службах МВД.

— Мы обсуждаем только технологию, — ответил Ильин.

— В смысле? Называется и название компании, и имя представителя, с кем была встреча.

— Не знаю, что там пишут, обращайтесь в пресс-службу, — ответил он.

— Так ваша же пресс-служба и сообщает название компании-инвестора и имя представителя.

Гудки так гудки.

Похоже, Ленобласть идёт по протоптанному пути Петербурга. Так, в 2011 году между Смольным и греческим консорциумом Helektor S.A. — Aktor Concession S.A. было подписано соглашение о строительстве мусороперерабатывающего завода в Левашово мощностью 350 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. Стоимость оценивалась в 16 миллиардов. Глубину переработки обещали на уровне 70%. К 2018 году проект окончательно испустил дух. Тогда же выяснилось, что руководитель российской дочки консорциума Симос Панагиотидис признан на родине виновным в мошенничестве — всему виной неудачная попытка экспорта в Москву. Но грек погорел на персиках.

Виктор Смирнов, Александр Калинин, 47news