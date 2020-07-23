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23.07.2020 13:25
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«От общения с гражданами никто не отказывается». В Кремле прокомментировали протесты в Хабаровске и вспомнили про «квазиоппозицию»

Из ситуации в Хабаровске не стоит делать «обобщающих выводов», а перед тем, как давать оценку, «нужно подождать какое-то время». Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что, по мнению Кремля, «от общения с гражданами никто не отказывается».

«Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона, собственно, в интересах граждан, жителей региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке и занимается исполняющий обязанности», — заявил Песков (цитата по «Медузе»).

Напомним, ранее сегодня сам Дегтярев отказался выйти к протестующим, заявив, что «кричащие под окнами» проявляют неуважение не только к нему, но и к президенту. У Пескова также спросили о том, как в Кремле оценивают «антимосковские лозунги».

«Пишут лозунги, говорят лозунги, есть отдельные люди… Сейчас, знаете, это такое модное направление для представителей такой квазиоппозиции, которая не прочь там чуть-чуть пошуметь, попытаться чуть-чуть заработать себе каких-то очков на этой ситуации. А так в целом это эмоциональная реакция, разумеется», — ответил пресс-секретарь Путина.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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Комментарии (6)

Fantanka.ru
Человек делом занимается, а не болтовней,еще ничего не успел сделать уже толпа под окнами нанятая. Правильно что не выходит к защитникам преступников.

Кто как не он должен решать проблемы Хабаровского края?

Он предлагал запретить брать донорскую кровь у гомосексуалов, запретить хождение долларов в России и изымать их у населения, заменить государственный гимн на «Боже, царя храни», ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить «правильный» образ персонажей. А ещё вносил законопроект об обязательном подтверждении личности пользователей социальных сетей и ещё очень-очень много других полезных вещей
Остап Бендер +
Хабаровск пример для всей России.
teodor
Дегтярев станет жертвой:)
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