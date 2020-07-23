«От общения с гражданами никто не отказывается». В Кремле прокомментировали протесты в Хабаровске и вспомнили про «квазиоппозицию»

Из ситуации в Хабаровске не стоит делать «обобщающих выводов», а перед тем, как давать оценку, «нужно подождать какое-то время». Об этом 23 июля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Он подчеркнул, что, по мнению Кремля, «от общения с гражданами никто не отказывается».



«Дегтярев всего несколько дней работает в регионе. Очевидно, что там накопилось много оперативных дел, которые требуют срочного решения для, собственно, обеспечения функционирования хозяйства региона, экономики региона, собственно, в интересах граждан, жителей региона. Вот чем сейчас в первоочередном порядке и занимается исполняющий обязанности», — заявил Песков (цитата по «Медузе»).

