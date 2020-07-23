Петербургского менеджера одной из компаний «Газпрома» оставили без колёс за 3 млн рублей

Белый «Джип Гранд Чероки» угнали со стоянки в Московском районе Петербурга. Автомобиль, сошедший с конвейера в 2014 году, владелец оценил в 3 миллиона рублей.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля, дорогой американский внедорожник пропал с улицы Заставской в ночь на среду. На машине была установлена штатная сигнализация, дополнительных охранных систем не было. Работу полиции осложнило также отсутствие камер на месте кражи. Возбуждено уголовное дело.



По данным «Фонтанки», угнанный автомобиль принадлежит 44-летнему менеджеру одной из компаний «Газпрома».

