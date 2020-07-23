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23.07.2020 08:45
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Петербургского менеджера одной из компаний «Газпрома» оставили без колёс за 3 млн рублей

Белый «Джип Гранд Чероки» угнали со стоянки в Московском районе Петербурга. Автомобиль, сошедший с конвейера в 2014 году, владелец оценил в 3 миллиона рублей.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июля, дорогой американский внедорожник пропал с улицы Заставской в ночь на среду. На машине была установлена штатная сигнализация, дополнительных охранных систем не было. Работу полиции осложнило также отсутствие камер на месте кражи. Возбуждено уголовное дело.

По данным «Фонтанки», угнанный автомобиль принадлежит 44-летнему менеджеру одной из компаний «Газпрома».

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Комментарии (5)

Olen
Он видимо его как банковскую ячейку использовал. В бардачке минимум 2 яма должно лежать, иначе кому он нужен.
lamer
Если бы я был менеджером Газпрома, я бы имел автомобиль попроще. Будем надеяться, что найдут.
Alex000
Подразумевается, что надо посочувствовать?
Хрен там. Карма.
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