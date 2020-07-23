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23.07.2020 00:04
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Президент США направляет дополнительные силы на борьбу с беспорядками в городах страны

Президент США Дональд Трамп 22 июля сообщил о своём решении направить дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах, его слова приводит Белый дом.

"Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений", - сказал он, выступая в среду в Белом доме. "У нас нет выбора, кроме как вмешаться", - отметил президент.

По словам Трампа, "сотни квалифицированных правоохранителей", в том числе сотрудники Федерального бюро расследований, министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы будут направлены в Чикаго (штат Иллинойс). "Я объявляю, что Минюст немедленно и резко увеличит число сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго", - заявил он.

"В рамках операции "Легенда" мы также скоро направим федеральных правоохранителей в другие города, которым нужна помощь", - добавил президент. Как пояснил в свою очередь министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, более 200 федеральных правоохранителей уже действуют в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас), примерно такое же их число будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико). "Наша цель - помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение", - подчеркнул он.

На территории страны продолжаются беспорядки, в стране возникло движение Black Lives Matter, оно началось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе 25 мая: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в погромы. Потом акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
Ой, балбес! Ой, балбес!
К чему все эти траты? Пусть раздаёт оружие неграм, они сами себя перестреляют.
Paul3390
Ай-яй-яй... А как же демократия, свобода слова, права граждан? Гы...
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