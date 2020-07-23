Президент США Дональд Трамп 22 июля сообщил о своём решении направить дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах, его слова приводит Белый дом.



"Today, I'm announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. We'll work every single day to restore public safety, protect our nation's children, and bring violent perpetrators to justice." pic.twitter.com/gW3cvld1Tr — The White House (@WhiteHouse) July 22, 2020

"Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений", - сказал он, выступая в среду в Белом доме. "У нас нет выбора, кроме как вмешаться", - отметил президент.

По словам Трампа, "сотни квалифицированных правоохранителей", в том числе сотрудники Федерального бюро расследований, министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы будут направлены в Чикаго (штат Иллинойс). "Я объявляю, что Минюст немедленно и резко увеличит число сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго", - заявил он.

