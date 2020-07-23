Президент США направляет дополнительные силы на борьбу с беспорядками в городах страны
Президент США Дональд Трамп 22 июля сообщил о своём решении направить дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах, его слова приводит Белый дом.
"Today, I'm announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. We'll work every single day to restore public safety, protect our nation's children, and bring violent perpetrators to justice." pic.twitter.com/gW3cvld1Tr— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2020
"Сегодня я объявляю о резком увеличении числа сотрудников федеральных правоохранительных органов, направляемых в те сообщества в США, которые захлестнула волна насильственных преступлений", - сказал он, выступая в среду в Белом доме. "У нас нет выбора, кроме как вмешаться", - отметил президент.
По словам Трампа, "сотни квалифицированных правоохранителей", в том числе сотрудники Федерального бюро расследований, министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы будут направлены в Чикаго (штат Иллинойс). "Я объявляю, что Минюст немедленно и резко увеличит число сотрудников федеральных правоохранительных органов в Чикаго", - заявил он.
"В рамках операции "Легенда" мы также скоро направим федеральных правоохранителей в другие города, которым нужна помощь", - добавил президент. Как пояснил в свою очередь министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр, более 200 федеральных правоохранителей уже действуют в рамках этой программы в Канзас-Сити (штат Канзас), примерно такое же их число будет отправлено в Чикаго, более 35 человек будут размещены в Альбукерке (штат Нью-Мексико). "Наша цель - помочь сохранить жизни. <...> Каждый год около 7,5 тыс. темнокожих американцев становятся жертвами убийств. Все эти жизни имеют значение", - подчеркнул он.
На территории страны продолжаются беспорядки, в стране возникло движение Black Lives Matter, оно началось после смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания в Миннеаполисе 25 мая: сотрудник полиции надавил ему коленом на шею и не реагировал на слова о том, что ему трудно дышать. Мужчина скончался в больнице. В США это вылилось в погромы. Потом акции протеста против расового неравенства перебрались в Европу, где также переросли в массовые беспорядки.