Суд признал законным призыв в армию сотрудника ФБК с астмой. Справка о болезни «была нечитаемой»
Гагаринский суд Москвы признал законным призыв в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова. Об этом 22 июля сообщает «МБХ медиа».
Судья отказала во всех ходатайствах защиты. У Ионова диагностирована астма, однако представители призывной комиссии заявили, что справка о болезни «была нечитаемой». Они уверяли, что Ионов якобы сам захотел пройти службу, «никаких жалоб о заболевании не заявлял, о несогласии с решением комиссии не заявлял». Отметим, сотрудник ФБК ранее подал иск о незаконности действий призывной комиссии. Юрист Алексей Молокоедов заявил, что будет обжаловать решение суда.
Напомним, Артема Ионова утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Его лишили средств связи и запретили встречаться с юристом. В итоге Ионова отправили служить на Чукотку. В конце прошлого года аналогичная история произошла с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым. Ему заблокировали сим-карту, выломали дверь в его квартиру, после чего вывезли в Архангельскую область. Служит Шаведдинов на Новой Земле.