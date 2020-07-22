FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
22.07.2020 17:08
1
Печать

Суд признал законным призыв в армию сотрудника ФБК с астмой. Справка о болезни «была нечитаемой»

Гагаринский суд Москвы признал законным призыв в армию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова. Об этом 22 июля сообщает «МБХ медиа».

Судья отказала во всех ходатайствах защиты. У Ионова диагностирована астма, однако представители призывной комиссии заявили, что справка о болезни «была нечитаемой». Они уверяли, что Ионов якобы сам захотел пройти службу, «никаких жалоб о заболевании не заявлял, о несогласии с решением комиссии не заявлял». Отметим, сотрудник ФБК ранее подал иск о незаконности действий призывной комиссии. Юрист Алексей Молокоедов заявил, что будет обжаловать решение суда.

Напомним, Артема Ионова утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Его лишили средств связи и запретили встречаться с юристом. В итоге Ионова отправили служить на Чукотку. В конце прошлого года аналогичная история произошла с сотрудником ФБК Русланом Шаведдиновым. Ему заблокировали сим-карту, выломали дверь в его квартиру, после чего вывезли в Архангельскую область. Служит Шаведдинов на Новой Земле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Barmaley_5e4d0211d3423
Беспредел.
Почти репрессии тридцатых годов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний