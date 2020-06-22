Очередного сотрудника ФБК пытаются отправить в армию. Команда Навального утверждает, что для службы он не годен
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов.
Запись размещена в телеграм-канале Жданова и на странице Алексея Навального в Twitter. Как утверждает юрист, Артема Ионова, который технически помогает с трансляциями программы «Россия Будущего», «похитили в стиле Руслана Шаведдинова». Последнего вывезли из Москвы в Архангельскую область 23 декабря прошлого года, его распределили для службы на Новую Землю. Суды решить вопрос не помогли, ему пришлось учиться заряжать зенитку.
Нашего сотрудника, который обеспечивает интернетом эфиры программы «Россия Будущего» Артёма Ионова сегодня похитили в стиле Руслана Шаведдинова. https://t.co/jEXwqCqpvQ pic.twitter.com/pW7kFLmvxR— Ivan Zhdanov (@IoannZH) June 22, 2020
По словам Жданова, Ионова также «подкараулили» возле дома и увезли в город Железнодорожный под Москвой. «Средства связи забрали. Юриста к нему не пускают», — отметил сотрудник ФБК.
Он утверждает, что у 18-летнего молодого человека астма, которой он мучается с детства. «Не было никаких сомнений, что к службе он не годен. Мы в ближайшие минуты обратимся в суд», — добавил Жданов и приложил фото документа на имя Ионова с подтвержденным диагнозом.