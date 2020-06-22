Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов.



Запись размещена в телеграм-канале Жданова и на странице Алексея Навального в Twitter. Как утверждает юрист, Артема Ионова, который технически помогает с трансляциями программы «Россия Будущего», «похитили в стиле Руслана Шаведдинова». Последнего вывезли из Москвы в Архангельскую область 23 декабря прошлого года, его распределили для службы на Новую Землю. Суды решить вопрос не помогли, ему пришлось учиться заряжать зенитку.