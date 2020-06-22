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22.06.2020 15:38
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Очередного сотрудника ФБК пытаются отправить в армию. Команда Навального утверждает, что для службы он не годен

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов.

Запись размещена в телеграм-канале Жданова и на странице Алексея Навального в Twitter. Как утверждает юрист, Артема Ионова, который технически помогает с трансляциями программы «Россия Будущего», «похитили в стиле Руслана Шаведдинова». Последнего вывезли из Москвы в Архангельскую область 23 декабря прошлого года, его распределили для службы на Новую Землю. Суды решить вопрос не помогли, ему пришлось учиться заряжать зенитку.

По словам Жданова, Ионова также «подкараулили» возле дома и увезли в город Железнодорожный под Москвой. «Средства связи забрали. Юриста к нему не пускают», — отметил сотрудник ФБК.

Он утверждает, что у 18-летнего молодого человека астма, которой он мучается с детства. «Не было никаких сомнений, что к службе он не годен. Мы в ближайшие минуты обратимся в суд», — добавил Жданов и приложил фото документа на имя Ионова с подтвержденным диагнозом.

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Комментарии (5)

260584991
Вот объясните логику. Сидит какой-то ДИБИЛ из ФСБ, и думает, думает... Опа! Придумал. А давайте-ка мы Навального интернет лишим! Возьмём одного их... как его... ну не важно... и.. тоже куда-нибудь на Малую Землю зашлём, а то и на Колыму.
А ему сразу: ай да Колька, ай да молодец. Ну, считай, новая звезда уже на погонах.
Чел, таким способом ты Навального интернета-то не лишишь! Ты просто докажешь всем что ты дибил и всё. В стране есть реальная коррупция, реальная преступность. Пойди уволься, сделай пользу для страны. Жаль что имена этих гениев из ФСБ не публикуют, ох бы мы их по-троллили
260578211
Устроит в воинской части рассадник либеральных идей. Странная идея оппозицию запихивать в армию. Надеются перевоспитать чтоли? Эээ
dimas062
Двоякое чувство - с одной стороны грустно смотреть на современных женоподобных "мужчин" - им бы в армию всё-таки надо сходить, а с другой стороны, очевидно что его просто изолировали.
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