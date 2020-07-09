Вместо обследования в госпитале — служба на Чукотке. Сотрудника ФБК насильно отправляют в армию

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, которого насильно пытаются отправить в армию, сначала посадили на самолет до Благовещенска, а теперь хотят отвезти на Чукотку. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов в своем телеграм-канале 9 июля.



Артема Ионова, который технически помогал с трансляциями программы «Россия будущего», вчера, 8 июля, отправили на самолете в Благовещенск. Ему сказали, что повезут в госпиталь на обследование. Однако на деле все оказалось иначе.



«На самом деле никакого обследования не делают. Сим-карту, которую ему передавали, несколько раз специально ломали. Он нам смог позвонить один раз, и теперь ему сказали, что его отправляют на Чукотку, в поселок Угольные Копи. Часть тяжелой дальней авиации», — отмечает юрист ФБК.

