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09.07.2020 17:41
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Вместо обследования в госпитале — служба на Чукотке. Сотрудника ФБК насильно отправляют в армию

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией, которого насильно пытаются отправить в армию, сначала посадили на самолет до Благовещенска, а теперь хотят отвезти на Чукотку. Об этом сообщает юрист ФБК Иван Жданов в своем телеграм-канале 9 июля.

Артема Ионова, который технически помогал с трансляциями программы «Россия будущего», вчера, 8 июля, отправили на самолете в Благовещенск. Ему сказали, что повезут в госпиталь на обследование. Однако на деле все оказалось иначе.

«На самом деле никакого обследования не делают. Сим-карту, которую ему передавали, несколько раз специально ломали. Он нам смог позвонить один раз, и теперь ему сказали, что его отправляют на Чукотку, в поселок Угольные Копи. Часть тяжелой дальней авиации», — отмечает юрист ФБК.

Ранее «Фонтанка» писала, что сотрудника ФБК Артема Ионова утром 22 июня «подкараулили» у дома и отвезли на распределительный пункт в Московскую область для отправки в армию. Его лишили средств связи и запретили встречаться с юристом. По словам Жданова, молодого человека забрали незаконно. К службе Ионов негоден — у него бронхиальная астма.

23 декабря 2019 года такая же история произошла еще с одним сотрудником ФБК — Русланом Шаведдиновым. Ему заблокировали сим-карту, выломали дверь в его квартиру, после чего вывезли в Архангельскую область. Шаведдинов судился с военкоматом, однако 23 декабря Мосгорсуд отказал ему в апелляции и признал законным решение призывной комиссии, которая посчитала его годным к военной службе. Сейчас он находится в военной части на Новой Земле.

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Комментарии (4)

grannie
Думаю, там астма быыыыстро пройдёт...
krasnonosov
Обнулили? Получите, распишитесь.

Вот опять в этой стране люди начали пропадать прямо с улицы. И не известно, вернутся ли обратно.
Вскоре начнут пропадать и обычные люди по доносам соседей, жаждущих расширения своей жилплощади.
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