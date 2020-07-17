Рабочие «Пилона» требуют рассчитаться с ними по зарплате. Управляющий предлагает идти через мировой суд

После материала «Фонтанки» о новом собственнике компании «Пилон» в редакцию начали приходить письма от рабочих, перед которыми руководство до сих пор не погасило долги по зарплате. Приставы их не видят. Напомним, новый собственник Нодар Асоев рассказал, что долги перед рабочими погашены. В редакцию начали обращаться рабочие. Вот лишь несколько из писем. Сергей Абуллин: «Монтажник. Не выплатили 50 000 рублей» Сергей Захарцев: «Я уволился 31 января 2020 г. Бухгалтерия уже не работала, и справку о задолженности мне не получить, в связи с этим и документы в суд не подать! Должны з/п с мая 2019 по январь 2020 включительно. К тому же я отец-одиночка, у меня двое несовершеннолетних детей».

Дмитрий Натекин: «Сразу в день сокращения с «Пилона» обратился в прокуратуру с заявлением взыскать с организации задолженность по з.п., получил ответ из прокуратуры, что дело возбуждено и что прокуратура сама в пользу меня отправит иск в суд. Дело до суда так и не дошло. Задолженность 308 тысяч». Александр Сахаров: «Мне «Пилон» не выплатил задолженность, квиточки на руках. Порядка 260 000 — 285 000». Владимир Прокофьев: «Слесарь-гидравлик. Заработная плата в размере 130 000 не выплачена!!!» Олег Скляр: «Мне не заплатили, я сварщик, 215 000 должны». В доказательство присылают судебные приказы и справки о задолженностях (есть в распоряжении редакции). Между тем еще в начале месяца арбитражный управляющий «Пилона» Альбина Кармеева отправила рабочим ответ на запрос в Федеральную службу судебных приставов. Согласно ему, «остаток задолженности в пользу физических лиц в рамках исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате отсутствует». «Фонтанке» Кермеева рассказала, что предыдущий гендиректор, Олег Флусов, до ухода из компании воспользовался правом продажи 15% активов предприятия, чтобы расплатиться с работниками. По ее словам, для тех, кто до сих пор не получил свои деньги, процедура прежняя: обращение в мировой суд, получение судебного приказа и его передача приставам. Уже в рамках исполнительного производства управляющий сможет оплачивать задолженность. «Если вдруг у вас не хватает какой-то справки, суд обяжет «Пилон» предоставить эти документы, — говорит она. — Судебный приказ можно оставить приставам через канцелярию. Ровно так закрыли задолженности примерно на 70 млн, в 2 гашения. В том числе и тем, кто приходил через комиссию по трудовым спорам. Поэтому приставы и считают, что все погашено».