«Пилон» восстал из банкротства. Мостостроитель примирился с кредиторами, которым задолжал более 1,3 млрд рублей

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Арбитражный суд Петербурга утвердил мировое соглашение между находившимся под наблюдением в рамках банкротного дела ЗАО «Пилон» и его кредиторами. Основной долг мостостроителя перед ними превышает 1,3 млрд рублей, а штрафные санкции по нему — более 160 млн рублей. Глава компании Нодар Асоев придерживается стратегии «медленно, но верно» и далеко в будущее старается не заглядывать.

Определение суда о прекращении производства по делу о банкротстве «Пилона» появилось в электронной картотеке арбитражных дел в пятницу, 9 июля. Из него следует, что у компании 55 кредиторов. Крупнейшие из них — СМБ банк братьев Ротенбергов, которому мостостроитель задолжал 286 млн рублей, ООО «Ленмонтаж» с суммой долга 192 млн рублей и Федеральная налоговая служба — с суммой 116 млн рублей.



Согласно мировому соглашению, компания в течение полугода после вступления определения в силу должна будет выплачивать каждому из кредиторов ежемесячно по 30 тыс. рублей основного долга, в следующие три года — по 50 тыс. рублей, в следующие 10 лет — по 1/120 от остатка задолженности перед каждым кредитором. «Пилон» обязуется выплатить все в срок и в полном объеме. В залог исполнения обязательств перед налоговой родственница нынешнего генерального директора компании Дина Федорова предоставляет участок и два здания на Прилукской улице, 21–23.

Владельцы у фирмы сменились примерно год назад. Гендиректором был назначен предприниматель Нодар Асоев, совладелец ООО «Мостострой № 6» (не путать с ликвидирующимся «Мостостроительный трест № 6» предпринимателей Минакова и Жорова), ООО «ГлавМостоСтрой», в которой, по данным СПАРК, трудится лишь один человек.

«Плывем дальше. Думаю, что все получится у нас. Медленно, но получается», — туманно прокомментировал Асоев выход «Пилона» из банкротства. На заданный 12 июля вопрос о дальнейших планах компании, он сообщил «Фонтанке», что не хотел бы говорить об этом раньше времени.



Одним из ключевых вопросов банкротства предприятия были его долги по зарплате перед бывшими сотрудниками. Хотя в июле прошлого года Асоев говорил «Фонтанке», что, по его данным, компания полностью погасила эту задолженность, на деле это оказалось не так, и возмущенные экс-пилоновцы забросали редакцию письмами. Судя по сообщениям в группе сотрудников предприятия «ВКонтакте», последние массовые выплаты были в конце июня, но и после этого осталось несколько человек, не получивших выплаты до сих пор. Таких Асоев приглашает на Двинскую, 25, где располагается компания.

«Пилон» не может полностью рассчитаться с бывшими сотрудниками с весны 2019 года, когда в отношении него возбудили банкротное дело. Чтобы узнать ответ на свой главный вопрос — почему все происходит так долго — около двух десятков работников в феврале 2021 года пришли на встречу с представителями компании, прокуратуры и Следственного комитета. По данным «Фонтанки», среди прочего там прозвучала информация об уголовных делах, возбужденных в отношении бывшего гендиректора компании Владимира Шмидта. Сейчас он возглавляет совместное предприятие города и ВТБ АО «Метрострой Северной столицы», которое должно стать безальтернативным строителем подземки в Петербурге.



«Не могу прокомментировать ничего [относительно уголовных дел против Шмидта], — сказал «Фонтанке» Асоев. — Зарплатные вопросы закрыты, так что, я думаю, все в порядке должно быть у него».

Подтверждение этому нашлось в картотеке Ленинского районного суда, который рассматривал уголовное дело против экс-начальника «Пилона», возбужденное по ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денег или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплат). Шмидта обвиняли в том, что он заплатил контрагенту 2,3 млн рублей, которые должны были поступить в кассу или на счет компании. За счет них должна была быть взыскана недоимка по налогам. Также, по версии следствия, он осознанно с конца мая по конец сентября 2019 года вообще не выплачивал зарплату 244 сотрудникам. В результате работодатель задолжал каждому из них сумму от 30 до 457 тыс. рублей.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении Шмидту штрафа, поскольку тот признал вину, впервые обвиняется в совершении преступлений небольшой тяжести и полностью возместил причиненный им ущерб в ходе следствия. К тому же, предприниматель совершил преступление не из корысти, а чтобы удержать на плаву компанию, считал следователь. Суд прислушался к нему и в августе 2020 года прекратил дело, назначив экс-главе «Пилона» штраф на сумму 200 тыс. рублей.



ЗАО «Пилон» в 1993 году основал Мевлуди Блиадзе. С конца 2019 года компания находилась под наблюдением в рамках дела о банкротстве, инициированного ФНС. Финансовое положение мостостроителя резко ухудшилось после сдачи в авральном режиме объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Организация посчитала, что за строительство Яхтенного моста недополучила от «Метростроя» 300 млн рублей. Еще 50 млн рублей «Пилон» пытался вернуть через суд за переделанную на свои деньги проектную документацию во время строительства моста Бетанкура, но потерпел неудачу. Окончательно компанию подкосила потеря контрактов на реконструкцию Гореловского и Лиговского путепроводов. Смольный в сентябре 2019 года разорвал их в одностороннем порядке из-за срыва сроков.

В июле 2020 года новым владельцем «Пилона» стала компания Нодара Асоева. Он заявил, что под его руководством фирма продолжит строить мосты. Незадолго до этого появилось письмо в ОСК, в котором говорилось, что «Пилон» теперь входит в крупную строительную группу компаний «Ташир». Оно было подписано уже бывшим гендиректором, и после выхода материала в холдинге армянского миллиардера Самвела Карапетяна опровергли содержавшуюся в документе информацию. Асоев также подчеркнул, что не имеет отношения к «Таширу». При этом как минимум два источника «Фонтанки», близких к строительному блоку правительства Петербурга и рынку стройподряда, говорили об обратном.



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

