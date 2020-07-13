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13.07.2020 10:28
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Путин заявил, что импортозамещение — не панацея

Президент России провел совещание по национальным проектам, призвав развивать производство внутри страны.

«Необходимо продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых проектов в области импортозамещения. Но, разумеется, еще раз хочу подчеркнуть, что импортозамещение — не панацея. Мы не стремимся все импортозаместить», — заявил 13 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, во время пандемии мы наблюдали ступор в мировой торговле, что еще раз показало актуальность создания производств внутри страны. Президент призвал также осваивать перспективные рыночные ниши.

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Комментарии (13)

260659631
что у них там кто-то случайно съел местный сырный продукт из пальмы?
260551481
Естественно не панацея, на вчера, сегодня, завтра это просто сказка.
Василий Марущак
И таки шо-то мы не поняли, санкции нам уже не на пользу?
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