Путин заявил, что импортозамещение — не панацея

Президент России провел совещание по национальным проектам, призвав развивать производство внутри страны.



«Необходимо продолжать работу по улучшению делового климата, чтобы стимулировать появление новых проектов в области импортозамещения. Но, разумеется, еще раз хочу подчеркнуть, что импортозамещение — не панацея. Мы не стремимся все импортозаместить», — заявил 13 июля Владимир Путин в эфире «России 24».

По его словам, во время пандемии мы наблюдали ступор в мировой торговле, что еще раз показало актуальность создания производств внутри страны. Президент призвал также осваивать перспективные рыночные ниши.