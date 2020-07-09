Четверо приезжих предстанут перед судом. Они душили петербургских водителей и занимали их места

Прокуратура готовится наказать четверых граждан Узбекистана, которые уезжали с таксистами в безлюдные места, где душили их и отбирали машины. Их поймали зимой.



Как сообщает 9 июля надзор, их обвиняют в разбое с применением оружия и в крупном размере. По версии следствия, в период новогодних праздников 2020 года они вызывали такси, просили отвезти их на отдаленные, безлюдные улицы, где один из подсудимых накидывал на шею водителю удавку. Затем они забирали все ценное, выталкивали жертву из машины и уезжали. Об одном из эпизодов «Фонтанка» писала — тогда белой «Киа» водитель лишился на проспекте Ветеранов. 27-летнего мужчину чуть не задушили.