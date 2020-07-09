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09.07.2020 19:21
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Четверо приезжих предстанут перед судом. Они душили петербургских водителей и занимали их места

Прокуратура готовится наказать четверых граждан Узбекистана, которые уезжали с таксистами в безлюдные места, где душили их и отбирали машины. Их поймали зимой.

Как сообщает 9 июля надзор, их обвиняют в разбое с применением оружия и в крупном размере. По версии следствия, в период новогодних праздников 2020 года они вызывали такси, просили отвезти их на отдаленные, безлюдные улицы, где один из подсудимых накидывал на шею водителю удавку. Затем они забирали все ценное, выталкивали жертву из машины и уезжали. Об одном из эпизодов «Фонтанка» писала — тогда белой «Киа» водитель лишился на проспекте Ветеранов. 27-летнего мужчину чуть не задушили.

Судя по картотеке Красносельского районного суда, первое заседание состоится уже завтра, 10 июля. Обвинения предъявлены Баходиру Атаеву, Шердору Ахмедову, Хабиббуло Тогаеву и Мухаммадали Эргашеву.

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Комментарии (5)

Артём Беляев
Почему бы их не повесить?
veteran78
Ух хитрованы ! В лагере кормежка , белье меняют в баню водят , фильму показывают а в родном ауле что ?
Семён Лобкотрясов
Не понимаю я таких людей. Нет чтобы в Питере спокойно жить поживать, устроиться на нормальную работу в офис, зарабатывать деньги и веселиться. А они кого-то душат удавкой по ночам. Зачем залезать в это болото криминала? Неужели 70-80 тысяч зарплаты в месяц не хватает.
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