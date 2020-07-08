На Полюстровском попутная «Тойота» толкнула мотоциклиста под встречный автомобиль
Молодого мотоциклиста увезли на скорой после аварии в Калининском районе Петербурга. Он получил удар от одной машины и угодил под колёса другой.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 29-летний мотоциклист попал в ДТП на Полюстровском проспекте, 52, незадолго до семи часов вечера 8 июля.
По предварительной информации, его подвёл манёвр женщины 34 лет на Toyota Highlander. Автомобиль перестраивался влево и столкнулся с мотоциклом, который выехал на встречную полосу и опрокинулся. Упавшего водителя сбил KIA Sportage под управлением 36-летнего мужчины.
Мотоциклиста госпитализировали с тяжёлыми травмами. Дорожная полиция проверяет обстоятельства аварии.