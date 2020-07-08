На Полюстровском попутная «Тойота» толкнула мотоциклиста под встречный автомобиль

Молодого мотоциклиста увезли на скорой после аварии в Калининском районе Петербурга. Он получил удар от одной машины и угодил под колёса другой.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 29-летний мотоциклист попал в ДТП на Полюстровском проспекте, 52, незадолго до семи часов вечера 8 июля.