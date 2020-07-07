Петербург может встретить вторую волну COVID-19 сетью стационаров-трансформеров. Готовиться «к разным ситуациям» призвал Беглов
Петербург готовится к новым вспышкам коронавируса и развивает сеть медицинских стационаров, которые смогут оперативно «переключаться» на работу с СOVID-19. Об этом 7 июля заявил губернатор города Александр Беглов.
«Мы развиваем нашу стационарную сеть, чтобы быть готовыми к самым разным ситуациям», — сообщил он во время поездки на стройплощадку нового корпуса городской больницы № 13 в Колпино.
Как сообщил Беглов, 9 июля заложат новое здание Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, а в Николаевской больнице в Петергофе специалисты уже делают санпропускники и проводят кислород. Такие механизмы нужны при работе с коронавирусными больными.
Помимо прочего, мощности также будут наращивать за счёт строительства ещё одного корпуса больницы № 33 в Колпино. Вместе с сосудистым центром, кардио-, нейро- и общехирургическим отделами там откроют стационарное отделение скорой помощи с полной диагностической службой.
Накануне глава комитета по здравоохранению Смольного Дмитрий Лисовец заявил о том, что город достиг показателя в 50% свободных коек, а этого хватает для снятия коронавирусных ограничений. Специалист говорил и о необходимости готовить пул стационарных мест для размещения больных с коронавирусом, хотя и подчеркнул, что многие больницы вскоре перейдут к нормальному режиму работы.