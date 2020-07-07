Петербург может встретить вторую волну COVID-19 сетью стационаров-трансформеров. Готовиться «к разным ситуациям» призвал Беглов

Петербург готовится к новым вспышкам коронавируса и развивает сеть медицинских стационаров, которые смогут оперативно «переключаться» на работу с СOVID-19. Об этом 7 июля заявил губернатор города Александр Беглов.



«Мы развиваем нашу стационарную сеть, чтобы быть готовыми к самым разным ситуациям», — сообщил он во время поездки на стройплощадку нового корпуса городской больницы № 13 в Колпино.



Как сообщил Беглов, 9 июля заложат новое здание Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице, а в Николаевской больнице в Петергофе специалисты уже делают санпропускники и проводят кислород. Такие механизмы нужны при работе с коронавирусными больными.

