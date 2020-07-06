В ЕСПЧ пожаловались на российскую систему распознавания лиц. Ее применяли на протестных митингах
Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление по поводу использования московскими властями технологии массового распознавания лиц на акции протеста в 2019 году.
«В жалобе в ЕСПЧ заявители констатировали, что российские власти, используя технологию распознавания лиц, нарушают сразу несколько статей Конвенции: ст. 8 — право на уважение частной и семейной жизни; ст. 11 — свобода собраний и объединений; ст. 14 — запрет дискриминации, поскольку применение технологии распознавания лиц «не было политически нейтральным»; ст. 13 — право на эффективное средство правовой защиты», — сообщил 6 июля глава «Агоры» Павел Чиков.
Заявление в ЕСПЧ написали политик Владимир Милов и общественный деятель Алена Попова, которые рассказали, что 29 сентября прошлого года на проспекте Сахарова акция протеста якобы прошла с нарушениями. Они настаивают, что столичные власти могли при помощи камер заниматься сбором биометрической информации участников митинга.
Ранее оппозиционеры пытались в России оспорить использование технологии распознавания лиц на акциях протеста. Московские суды встали на сторону властей, заверив, что «технология распознавания лиц не может установить личность человека, так как у Единого центра хранения данных (ЕЦХД) нет биометрии граждан».