В ЕСПЧ пожаловались на российскую систему распознавания лиц. Ее применяли на протестных митингах

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление по поводу использования московскими властями технологии массового распознавания лиц на акции протеста в 2019 году.



«В жалобе в ЕСПЧ заявители констатировали, что российские власти, используя технологию распознавания лиц, нарушают сразу несколько статей Конвенции: ст. 8 — право на уважение частной и семейной жизни; ст. 11 — свобода собраний и объединений; ст. 14 — запрет дискриминации, поскольку применение технологии распознавания лиц «не было политически нейтральным»; ст. 13 — право на эффективное средство правовой защиты», — сообщил 6 июля глава «Агоры» Павел Чиков.

