«Должен быть наказан со всей максимальной строгостью». Комиссия СПЧ опубликовала заявление по поводу перелома руки журналиста Френкеля

Постоянная комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте по правам человека (СПЧ) попросила Генеральную прокуратуру и Следственный комитет взять под особый контроль дело об избиении журналиста Давида Френкеля. Заявление комиссии 1 июля опубликовано на сайте СПЧ.

Комиссия обращает внимание на то, что журналисту был нанесен прямой ущерб здоровью (ст. 114 или 115 УК РФ). Кроме того, Френкель выполнял общественно значимую журналистскую работу, а полицейский препятствовал его профессиональной деятельности (ст. 144 УК РФ).