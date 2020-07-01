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01.07.2020 12:06
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Председатель участка, где пострадал журналист «Медиазоны», написала заявление в полицию

Председатель избирательного участка на набережной реки Фонтанки сформулировала свою версию конфликта с фотокорреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем и расценила случившееся как хулиганскую попытку сорвать голосование.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне вечером на стол в отделе полиции по Центральному району легло заявление от 46-летней Валентины Ландышко по факту хулиганства на избирательном участке № 2191 на набережной Фонтанки, 22.

В пятницу днём фотокорреспондент «Медиазоны» Давид Френкель вступил там в неравное противостояние с избирательной комиссией, наблюдателем и полицией. Аккредитованного журналиста попытались выставить из помещения после того, как он показал паспорт, но отказался диктовать адрес прописки. На видео запечатлено и это, и то, как сотрудники силой укладывают Френкеля на пол. Как итог — госпитализация и экстренная операция на руке.

Председатель УИК Ландышко утверждает, что Френкель отказался регистрироваться в журнале присутствующих на участке, вёл себя неадекватно, не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы, создавал конфликт, находясь у столов с бюллетенями, снимал на телефон и мешал избирателям проходить к урне. Руку, по её версии, он повредил без участия правоохранителей. Из участка корреспондент уехал на скорой, в отдел его не доставляли, протокол не составляли.

После случившегося проверкой занимается Следственный комитет, своё расследование проводит теризбирком № 16. Губернатор Александр Беглов, напомним, объяснил инцидент «излишней рьяностью».

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Комментарии (7)

Swift_5e4d8a276f5e8
не соблюдал санитарно-эпидемиологические нормы ..... Путин вон тоже не соблюдает, это сегодня показали всей стране, штраф ему уже выписали ?
pavas
Хулиганство - это ваше голосование!
216946673
Не будь этого кошмара - голосования за обнуление Путина - ничего бы не было...
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