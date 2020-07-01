Председатель участка, где пострадал журналист «Медиазоны», написала заявление в полицию

Председатель избирательного участка на набережной реки Фонтанки сформулировала свою версию конфликта с фотокорреспондентом «Медиазоны» Давидом Френкелем и расценила случившееся как хулиганскую попытку сорвать голосование.

Как стало известно «Фонтанке» 1 июля, накануне вечером на стол в отделе полиции по Центральному району легло заявление от 46-летней Валентины Ландышко по факту хулиганства на избирательном участке № 2191 на набережной Фонтанки, 22.

В пятницу днём фотокорреспондент «Медиазоны» Давид Френкель вступил там в неравное противостояние с избирательной комиссией, наблюдателем и полицией. Аккредитованного журналиста попытались выставить из помещения после того, как он показал паспорт, но отказался диктовать адрес прописки. На видео запечатлено и это, и то, как сотрудники силой укладывают Френкеля на пол. Как итог — госпитализация и экстренная операция на руке.