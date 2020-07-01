«Журналист проигнорировал». Горизбирком прокомментировал перелом руки журналиста Френкеля
Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко прокомментировал травму журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которую тот получил в ходе противостояния с сотрудником полиции на избирательном участке.
«Причиной конфликта послужило предложение зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования. Журналист проигнорировал, требовал от сотрудника полиции, находящегося в помещении для голосования, снять медицинскую маску, ношение которой в помещении для голосования является обязательным», — сказал он.
Собственную проверку произошедшего проводит СК. Сам Френкель, по словам Миненко, хорошо известен как органам полиции, так и судебным органам. «Он постоянно попадает в такого рода скандальные ситуации и замечен в случаях создания конфликтов», — сказал он.