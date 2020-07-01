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01.07.2020 15:40
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«Журналист проигнорировал». Горизбирком прокомментировал перелом руки журналиста Френкеля

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко прокомментировал травму журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля, которую тот получил в ходе противостояния с сотрудником полиции на избирательном участке.

«Причиной конфликта послужило предложение зарегистрироваться в списке лиц, присутствующих при проведении голосования. Журналист проигнорировал, требовал от сотрудника полиции, находящегося в помещении для голосования, снять медицинскую маску, ношение которой в помещении для голосования является обязательным», — сказал он.

Собственную проверку произошедшего проводит СК. Сам Френкель, по словам Миненко, хорошо известен как органам полиции, так и судебным органам. «Он постоянно попадает в такого рода скандальные ситуации и замечен в случаях создания конфликтов», — сказал он.

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Комментарии (7)

Igor Apuhtin
Ст. 144 УК РФ. Воспрепятствование законной деятельности журналиста с использоваением служебного положения влечет лишение свободы на срок до пяти лет. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/4e55ae6b39c49996e745765a7f188b8cbe54fb0a/ Давайте начнём разговаривать на языка закона. И всю эту шайку во главе с председателем УИК, наблюдателем от едрисни и ментом, который сломал руку журналисту, надо закатывать за решётку по этой статье. Для ясности.
OldPerdun
А почему путину не сломали руку, когда он без маски сегодня голосовал?
RobRoy
"Президент Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему президент пришел голосовать по поправкам в Конституцию без маски, передает издание «Подъем»." - чудно, одному можно, а друго у нет.
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