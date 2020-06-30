Бывший гендиректор УПТК «Метрострой» переведен под домашний арест. Он проходит по одному делу с экс-директором «Метростроя»

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения бывшему главе УПТК «Метрострой» Олегу Кузьменко. Из СИЗО он переведен под домашний арест.



Информацию об изменении меры «Фонтанке» 30 июня подтвердил адвокат Олега Кузьменко Роман Алексеев. По его словам, накануне суд признал необоснованным постановление о продлении срока содержания под стражей.

Напомним, гендиректор филиала Управление производственно-технологической комплектации ОАО «Метрострой» Олег Кузьменко был задержан в декабре 2019 года вместе с бывшим гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым. По версии следствия управления Федеральной службы безопасности, они вступили в сговор с гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса на 178 млн рублей. Дело было возбуждено по статье о растрате. Затем Александров и Кузьменко фигурировали в еще одном эпизоде — связанном с поставкой кабельной продукции для той же линии метро. В этот раз речь шла о хищении 155 млн.