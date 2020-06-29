Молодым людям полицейские запретили пить пиво. Тогда юноши надели банданы и нашли фломастер. Копы расшифровали короткую фразу на английском языке, нанесенную им на машину, и разозлились. Кому-то смешно, а кому-то уголовное дело.



По информации «Фонтанки», к утру 29 июня в Центральном районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В данном случае осквернение зданий или порча имущества на общественном транспорте выразились в том, что ночью 27 июня неизвестный коварно написал маркером на задних дверях полицейской автомашины два культовых оскорбительных иностранных слова. Ладно написал, да еще и выложил видео в Сеть.

