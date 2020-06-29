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29.06.2020 09:17
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Ребята с Рубинштейна нанесли оскорбительную надпись на английском на полицейский фургон. Теперь Миша и Жора — вандалы

Молодым людям полицейские запретили пить пиво. Тогда юноши надели банданы и нашли фломастер. Копы расшифровали короткую фразу на английском языке, нанесенную им на машину, и разозлились. Кому-то смешно, а кому-то уголовное дело.

По информации «Фонтанки», к утру 29 июня в Центральном районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В данном случае осквернение зданий или порча имущества на общественном транспорте выразились в том, что ночью 27 июня неизвестный коварно написал маркером на задних дверях полицейской автомашины два культовых оскорбительных иностранных слова. Ладно написал, да еще и выложил видео в Сеть.

vk.com/spb_today_unpublished

Ввиду последнего акцию мелких проказников полицейские расценили как личное. Вечером 28 июня обоих нашли. Этим пришлось заниматься оперативникам Центра «Э».

«Граффитистами» оказались 21-летние петербуржцы Михаил и Георгий. Оба проживают на той же улице Рубинштейна, оба коллеги из компании «Яндекс еда». Только один кладовщик, другой доставщик. Как ранее они не были замечены в экстремизме, так и в этот раз не собирались возбуждать никакой вражды в отношении конкретной социальной группы.

Миша и Георгий даже объяснили: мол, сотрудники запретили им пить пиво на Рубинштейна, и ребята обиделись. Когда с ними встретились, они еще и извинились на камеру, мол, считаем это глупым поступком. Тем не менее прокуратура района расценила шутку как «умышленную, циничную и безнравственную». Вот тебе и часть первая статьи 214 УК — «Вандализм». Звучит угрожающе.

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Комментарии (13)

Луч-Света
Фонтанка в своем, стиле либерального лживого издания, извернула факты этого события так, как им нравится, чтобы показать какие плохие полицейские "кровавого Путинского режима" и бедные пострадавшие "онижедети", которым не дали попить пивко и порисовать на машине, выразив свою тягу к исскуству.

По факту же: два малолетних утырка, бухающих и деградирующих, насмотрелись видео про беспорядки в Нью-Йорке, и, вдохновленные парами бухла в своих двух извилинах, решили повторить то, что видели на видео и снять свое.

Итог: за свои поступки гадо отвечать. Кголовная статья - это то, что надо.
мухомор
охо
надеюсь это событие будет для полиции триггером
и зачистку Рубинштейна будут проводить регулярно и жёстко.
улица из якобы главной "ресторанной" давно скатилась в вторую Думскую. Всю ночь уличные алко-веселья, грохочущая музыка и драки.
Просто тусовку от ночного ларька на Олеко Дудича перенесли в центр города вместе с контингентом и атмосферой.
VF812
а задняя часть полицейсконго автоэто точно объект культуры? чтобы случился вандализм?
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