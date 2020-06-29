Ребята с Рубинштейна нанесли оскорбительную надпись на английском на полицейский фургон. Теперь Миша и Жора — вандалы
Молодым людям полицейские запретили пить пиво. Тогда юноши надели банданы и нашли фломастер. Копы расшифровали короткую фразу на английском языке, нанесенную им на машину, и разозлились. Кому-то смешно, а кому-то уголовное дело.
По информации «Фонтанки», к утру 29 июня в Центральном районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В данном случае осквернение зданий или порча имущества на общественном транспорте выразились в том, что ночью 27 июня неизвестный коварно написал маркером на задних дверях полицейской автомашины два культовых оскорбительных иностранных слова. Ладно написал, да еще и выложил видео в Сеть.
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Ввиду последнего акцию мелких проказников полицейские расценили как личное. Вечером 28 июня обоих нашли. Этим пришлось заниматься оперативникам Центра «Э».
«Граффитистами» оказались 21-летние петербуржцы Михаил и Георгий. Оба проживают на той же улице Рубинштейна, оба коллеги из компании «Яндекс еда». Только один кладовщик, другой доставщик. Как ранее они не были замечены в экстремизме, так и в этот раз не собирались возбуждать никакой вражды в отношении конкретной социальной группы.
Миша и Георгий даже объяснили: мол, сотрудники запретили им пить пиво на Рубинштейна, и ребята обиделись. Когда с ними встретились, они еще и извинились на камеру, мол, считаем это глупым поступком. Тем не менее прокуратура района расценила шутку как «умышленную, циничную и безнравственную». Вот тебе и часть первая статьи 214 УК — «Вандализм». Звучит угрожающе.