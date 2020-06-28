В России исчезли две тысячи иностранных футбольных болельщиков. Их не могут найти после ЧМ-2018
Более двух тысяч иностранцев растворились на территории России после футбольного чемпионата мира. Записанные в нелегальные мигранты, они мешают либерализации визовых законов. О бесследном исчезновении туристов сообщил 28 июня замминистра иностранных дел Евгений Иванов в интервью «Коммерсанту».
«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», - заявил Иванов.
Замминистра привел болельщиков в пример, рассуждая об упрощении визового законодательства. Из его слов следует, что МИД осторожно относится к идее многократных электронных виз. Ее продвигает Ростуризм. Пропавшие после ЧМ-2018 иностранцы являются маркером миграционной опасности для российских властей.
Однократные электронные визы для граждан 53 стран введут с 1 января 2021 года. Они будут действовать на всей территории страны и стоить в пределах 50 долларов. По словам Иванова, это незначительные траты для туристов. Средний бюджет посещающего Россию иностранца составляет 2 тысячи долларов. Четверть он тратит на дорогу, примерно столько же — на проживание, пятую часть — на питание, десятую — на передвижение внутри страны.