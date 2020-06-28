В России исчезли две тысячи иностранных футбольных болельщиков. Их не могут найти после ЧМ-2018

Более двух тысяч иностранцев растворились на территории России после футбольного чемпионата мира. Записанные в нелегальные мигранты, они мешают либерализации визовых законов. О бесследном исчезновении туристов сообщил 28 июня замминистра иностранных дел Евгений Иванов в интервью «Коммерсанту».



«По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу. Сейчас они по факту являются нелегальными мигрантами», - заявил Иванов.

