Не успевшим повидать Россию из-за эпидемии иностранцам разрешат оформить бесплатную визу
МИД России согласился на смягчение визовых правил из-за пандемии коронавируса. Невостребованные визы иностранцам разрешат поменять на новые бесплатно.
Оформленные, но неиспользованные въездные документы будут аннулированы, сообщил 28 июня в интервью «Коммерсанту» замминстра иностранных дел Евгений Иванов.
«Российские нормативные правовые акты не предусматривают возможности продления визы, если она оформлена, но не использована. Вместе с тем МИД России считает возможным предложить иностранным гражданам, отменившим свои поездки в Россию, несмотря на ранее оформленные однократные либо двукратные визы, срок действия которых начинался с середины марта, бесплатно оформить новые визы аналогичной кратности в течение ближайших шести месяцев после снятия ограничений на въезд в Россию», - заявил чиновник.
С 1 января 2021 года граждане 53 государств смогут въезжать по электронным визам, действительным на территории всей страны. Частично они станут аналогом уже действующих бесплатных документов, разрешающих посещать Петербург, Дальний Восток и Ленинградскую область. МИД ожидает, что большинство иностранцев воспользуется этой услугой, и чтобы не сокращать доходы федерального бюджета, электронная виза станет платной. Консульский сбор составит в пределах 50 долларов. Бесплатной она будет для детей до шести лет.
Ежегодно Россия оформляет около 1,5 миллиона однократных и двукратных виз иностранным гражданам.