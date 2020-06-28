Сайт о Конституции атаковали хакеры. Весь пользовательский трафик пропускают через компанию из США
Центризбирком заявил о хакерской атаке на главный ресурс о поправках к Конституции. Российский разработчик сайта пользуется услугами американской IT-компании.
«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», - сообщили в ЦИКе 28 июня.
В настоящее время проблем с доступом к ресурсу нет, все разделы открываются.
По данным сервиса Who.is, сайт зарегистрировало 15 января 2020 года PR-агентство «Михайлов и партнеры», активно сотрудничающее с государственными ведомствами. Его основал гендиректор информационного агентства «ТАСС» Сергей Михайлов.
Как выяснила «Фонтанка», весь пользовательский трафик сайта конституция2020.рф контролируется американской IT-компанией Cloudflare. Она предоставляет бесплатные инструменты для борьбы с DDoS-атаками. Принцип взаимодействия российского сайта и американской компании объяснил «Фонтанке» руководитель международной компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев: «Устройство пользователя обращается к серверам Cloudflare, а Cloudflare, в свою очередь, анализирует трафик. Если он не вредоносный, то проксирует запрос к серверу сайта конституция2020.рф. - говорит специалист. - Неизвестно, где находится сам сервер, но можно утверждать, что абсолютно весь трафик наши органы государственной власти добровольно пропускают через сети, подконтрольные американской компании. Теоретически, у Cloudflare есть техническая возможность перехватывать любой такой трафик и анализировать его содержимое. Этот принцип не вполне вписывается в закон Яровой и политику импортозамещения. В России есть частные и очень достойные альтернативы — например, Qrator».
Создатель петербургского проекта по оценке эффективности блокировок сайтов Роскомнадзором Филипп Кулин тоже удивился, почему для самого актуального нынешним летом ресурса используется американская защита.
«Мой «государственный» проект usher2.club в противоположность «протестному» конституция2020.рф пользуется российской защитой с апреля 2018 года», - привел он личный пример.
В Центризбиркоме «Фонтанке» не смогли оперативно ответить на вопрос о необходимости пользоваться услугами американской компании. Генеральный директор агентства «Михайлов и партнеры» Мария Ванина на звонки по мобильному телефону и сообщения не ответила. Офисные номера компании тоже недоступны.
За последние пять лет агентство заключило государственные контракты на 800 миллионов рублей. В числе клиентов, которым компания оказывает PR-сопровождение, - федеральные и региональные министерства и фонды, «Аэрофлот», госкорпорации.