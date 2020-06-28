FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +22
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.06.2020 16:27
1
Печать

Сайт о Конституции атаковали хакеры. Весь пользовательский трафик пропускают через компанию из США

Центризбирком заявил о хакерской атаке на главный ресурс о поправках к Конституции. Российский разработчик сайта пользуется услугами американской IT-компании.

«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», - сообщили в ЦИКе 28 июня.

В настоящее время проблем с доступом к ресурсу нет, все разделы открываются.

По данным сервиса Who.is, сайт зарегистрировало 15 января 2020 года PR-агентство «Михайлов и партнеры», активно сотрудничающее с государственными ведомствами. Его основал гендиректор информационного агентства «ТАСС» Сергей Михайлов.

Как выяснила «Фонтанка», весь пользовательский трафик сайта конституция2020.рф контролируется американской IT-компанией Cloudflare. Она предоставляет бесплатные инструменты для борьбы с DDoS-атаками. Принцип взаимодействия российского сайта и американской компании объяснил «Фонтанке» руководитель международной компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев: «Устройство пользователя обращается к серверам Cloudflare, а Cloudflare, в свою очередь, анализирует трафик. Если он не вредоносный, то проксирует запрос к серверу сайта конституция2020.рф. - говорит специалист. - Неизвестно, где находится сам сервер, но можно утверждать, что абсолютно весь трафик наши органы государственной власти добровольно пропускают через сети, подконтрольные американской компании. Теоретически, у Cloudflare есть техническая возможность перехватывать любой такой трафик и анализировать его содержимое. Этот принцип не вполне вписывается в закон Яровой и политику импортозамещения. В России есть частные и очень достойные альтернативы — например, Qrator».

Создатель петербургского проекта по оценке эффективности блокировок сайтов Роскомнадзором Филипп Кулин тоже удивился, почему для самого актуального нынешним летом ресурса используется американская защита.

«Мой «государственный» проект usher2.club в противоположность «протестному» конституция2020.рф пользуется российской защитой с апреля 2018 года», - привел он личный пример.

В Центризбиркоме «Фонтанке» не смогли оперативно ответить на вопрос о необходимости пользоваться услугами американской компании. Генеральный директор агентства «Михайлов и партнеры» Мария Ванина на звонки по мобильному телефону и сообщения не ответила. Офисные номера компании тоже недоступны.

За последние пять лет агентство заключило государственные контракты на 800 миллионов рублей. В числе клиентов, которым компания оказывает PR-сопровождение, - федеральные и региональные министерства и фонды, «Аэрофлот», госкорпорации.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

262063051
🍔 🐷 Haбрали лишний веc на caмоизoляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/dietxx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний