Сайт о Конституции атаковали хакеры. Весь пользовательский трафик пропускают через компанию из США

Центризбирком заявил о хакерской атаке на главный ресурс о поправках к Конституции. Российский разработчик сайта пользуется услугами американской IT-компании.

«С самого утра фиксируются DDoS-атаки на сайт конституция2020.рф. Предположительно, из Великобритании и Сингапура», - сообщили в ЦИКе 28 июня.

В настоящее время проблем с доступом к ресурсу нет, все разделы открываются.

По данным сервиса Who.is, сайт зарегистрировало 15 января 2020 года PR-агентство «Михайлов и партнеры», активно сотрудничающее с государственными ведомствами. Его основал гендиректор информационного агентства «ТАСС» Сергей Михайлов.



Как выяснила «Фонтанка», весь пользовательский трафик сайта конституция2020.рф контролируется американской IT-компанией Cloudflare. Она предоставляет бесплатные инструменты для борьбы с DDoS-атаками. Принцип взаимодействия российского сайта и американской компании объяснил «Фонтанке» руководитель международной компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев: «Устройство пользователя обращается к серверам Cloudflare, а Cloudflare, в свою очередь, анализирует трафик. Если он не вредоносный, то проксирует запрос к серверу сайта конституция2020.рф. - говорит специалист. - Неизвестно, где находится сам сервер, но можно утверждать, что абсолютно весь трафик наши органы государственной власти добровольно пропускают через сети, подконтрольные американской компании. Теоретически, у Cloudflare есть техническая возможность перехватывать любой такой трафик и анализировать его содержимое. Этот принцип не вполне вписывается в закон Яровой и политику импортозамещения. В России есть частные и очень достойные альтернативы — например, Qrator».

