В Автово сгорело кислоты на 3 млн рублей. Ее везли компании, которая помогает бороться с коронавирусом

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, ущерб владельцу груза после пожара накануне составляет 3,2 млн рублей. По данным издания, принадлежал он зарегистрированной в Гатчинском районе компании «Фармадез», ее генеральный директор от разговора с корреспондентом воздержался, сославшись на занятость.

В двух контейнерах с дихлоризоциануровой кислотой в гранулах, которые сгорели на Портовой улице в Кировском районе Петербурга, было больше 24 тонн груза. Он предназначался для производителей дезинфицирующих средств.

Два контейнера привезли в промзону из «Первого контейнерного терминала», перевозку осуществляла компания «АльтКом Нева», дозвониться до нее «Фонтанке» не удалось. Перевозил груз 47-летний водитель, класс опасности кислоты специального разрешения не требует. Как сообщалось накануне, проверкой занимается Следственный комитет, уголовное дело может быть возбуждено по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Площадь загрязнения составила 200 квадратных метров, до жилых домов из промзоны примерно полкилометра. Причина пожара не установлена, пострадавших нет.



Как сказано на сайте «Фармадез», дезинфицирующие средства они доставляют в Испанию, Германию и Францию, на карте также отмечены Бразилия, Боливия и Колумбия. По данным «Спарк», в 2019 году компания оценивалась в 54 млн рублей с чистой прибылью в 60 тысяч. Участником госзакупок она впервые стала в этом году, поставив в больницу Новосибирска 288 кг фарма-хлора на 99 тысяч рублей.



Компания также продает раствор изопропилового спирта, который, как гласит реклама, якобы «гарантированно уничтожает на любой поверхности вирусы. И Короновирус COVID-19!» (орфография и пунктуация оригинала).

