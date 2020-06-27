В Кировском районе Петербурга утром 27 июня загорелась фура с прицепом, в котором перевозили опасный груз. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу.



Возгорание произошло напротив дома 10 по улице Портовой. В СК уточнили, что в прицепе перевозили дихлоризоциануровую кислоту — ее используют при производстве бактерицидных дезинфицирующих и моющих средств. Очевидцы успели заснять возгорание.

