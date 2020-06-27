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27.06.2020 09:44
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В Петербурге утром горела фура с опасным грузом. Происшествие попало на видео

В Кировском районе Петербурга утром 27 июня загорелась фура с прицепом, в котором перевозили опасный груз. Об этом сообщили в Следственном комитете по городу.

Возгорание произошло напротив дома 10 по улице Портовой. В СК уточнили, что в прицепе перевозили дихлоризоциануровую кислоту — ее используют при производстве бактерицидных дезинфицирующих и моющих средств. Очевидцы успели заснять возгорание.

Возгорание локализовано, пострадавших нет. Следователи вместе с сотрудниками МЧС и Росприроднадзора осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Хорошо, что он не вез "полезные" (для Росатома) урановые хвосты.
260786601
Наверняка происки госдепа !
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