Кислота из горящего фургона в Автово загрязнила около 200 квадратных метров
Очисткой территории между портом и метро «Автово» в Кировском районе Петербурга занимаются аварийные службы правительства города. Горел фургон с кислотой в гранулах.
Об этом 27 июня сообщает региональное управление Росприроднадзора. Прицеп загорелся в половину четвертого ночи, по данным ведомства и МЧС, это произошло между домами 10 и 12 по Портовой улице. Внутри лежали мешки весом по 25 кг, в которых находилась гранулированная дихлоринзоционурованная кислота. К шести утра пожар был потушен силами 25 спасателей, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
«Инцидент произошёл в промышленной зоне. До ближайших жилых домов не менее полукилометра. Вещество находилось преимущественно на асфальтированной территории, примерная площадь составляет около 200 квадратных метров», - добавили в Росприроднадзоре и отметили, что уборкой занимаются городские службы.
Как сообщалось ранее, пожаром также заинтересовался Следственный комитет. Причины возгорания пока не установлены. Кислота используется при производстве бактерицидных дезинфицирующих и моющих средств.