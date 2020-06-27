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27.06.2020 13:34
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Кислота из горящего фургона в Автово загрязнила около 200 квадратных метров

Очисткой территории между портом и метро «Автово» в Кировском районе Петербурга занимаются аварийные службы правительства города. Горел фургон с кислотой в гранулах.

Об этом 27 июня сообщает региональное управление Росприроднадзора. Прицеп загорелся в половину четвертого ночи, по данным ведомства и МЧС, это произошло между домами 10 и 12 по Портовой улице. Внутри лежали мешки весом по 25 кг, в которых находилась гранулированная дихлоринзоционурованная кислота. К шести утра пожар был потушен силами 25 спасателей, площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

«Инцидент произошёл в промышленной зоне. До ближайших жилых домов не менее полукилометра. Вещество находилось преимущественно на асфальтированной территории, примерная площадь составляет около 200 квадратных метров», - добавили в Росприроднадзоре и отметили, что уборкой занимаются городские службы.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Как сообщалось ранее, пожаром также заинтересовался Следственный комитет. Причины возгорания пока не установлены. Кислота используется при производстве бактерицидных дезинфицирующих и моющих средств.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mimic
"дихлоринзоционурованная кислота" - это что-то типа зашнурованной, только сбоку?
krasnonosov
Хорошо, что он не перевозил "полезные" (для "Росатома") урановые хвосты.
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