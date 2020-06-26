Су-30 отогнал разведчиков ВВС США от Крыма

Американские самолеты-разведчики поменяли маршрут над Черным морем после того, как российские военные подняли на перехват истребитель Су-30, пишет Минобороны РФ в Фейсбук, подтверждая это видеозаписью.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировал их как патрульный самолет Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, которые сразу же изменили направление полета от государственной границы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что полет российского боевого самолета проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а действия самолетов-разведчиков ВВС США над нейтральными водами Черного моря в пятницу были своевременно обнаружены дежурными силами по ПВО Южного военного округа.

"На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля", - отмечается в сообщении.

Перехват осуществил истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.