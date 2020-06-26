«Просто людоед был сыт». Почему Кирилл Серебренников недоволен мягким приговором

Абсолютная уверенность судьи в преступном вредительстве режиссера и его партнеров по «Седьмой студии» несоразмерна наказанию. Творческая интеллигенция чует недоброе, считая подачкой условные сроки.

автор фото Иван Водопьянов/Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы 26 июня приговорил Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина за хищение госсредств и освободил от наказания бывшую чиновницу Софью Апфельбаум. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что «творцов» надо отсекать от управления финансами. Все рады свободе фигурантов, но не верят в искренность решения.

У Мещанского было не протолкнуться. Полтысячи человек, не попавших в зал, доносили аплодисментами свою поддержку Серебренникову и Ко и терпеливо ждали развязки.



Судья Олеся Менделеева прочла приговор в лучших традициях драмы. Сразу дала понять, что подсудимые виновны, и пять часов размеренным бормотанием томила публику. «Исправление возможно без изоляции от общества» - это была пиковая точка сегодняшнего суда.

Серебренников получил три года условно и штраф 800 тысяч. Остальные еще меньше. Они должны Минкульту 129 миллионов рублей. Квартира режиссера в Берлине по-прежнему под арестом.

«Я недоволен», - произнес Серебренников после оглашения. По его словам, за правду надо бороться. Это сказано человеком, который чувствует себя почти в полной безопасности. Риски таит реакция прокуратуры - она может обжаловать приговор, так как в прениях просила 6 лет реально.

Принцип исследования судьей доказательств не оставлял фигурантам шанса на свободу. Менделеева последовательно отмела все показания в пользу «Седьмой студии». Деньги похищались сразу после перечисления на ее счет. Три бизнесмена подтвердили, что обналичивали миллионы в интересах компании Серебренникова. Две финансовые экспертизы отметены судом как ангажированные и только третья, подтвердившая вину театралов, положена в основу приговора. Все показания режиссера, Итина, Малобродского - в мусорную корзину как ничтожные, как способ уйти от ответственности.



Судья приняла во внимание показания более 30 артистов, но вычленила из них только положительные характеристики подсудимым. Ничего по существу дела свидетели защиты не сказали. «Черные» бухгалтерия и кассы в «Седьмой студии» доказаны, из 216 бюджетных миллионов, выданных на реализацию проекта современного искусства «Платформа», похищены 87 миллионов.

Судебная практика такова, что по делам о мошенничестве с госфинансированием условный срок зарабатывается только сделкой со следствием, признанием вины и показаниями на пару-тройку подельников.

Сегодня в Мещанском суде эту практику нарушили в угоду чьей-то многоходовке. И, кажется, это не осталось незамеченным.

«Никто до конца не обвинен, но и не оправдан. Просто людоед был сыт», - написал в твиттере Михаил Ходорковский.

Ксения Собчак в телеграм-канале была менее метафорична:

«Как бы отогнать от себя мысли о прямой связи подобного «милосердия» и грядущего голосования по поправкам».

Все ждали репрессий или чуда. А когда не случилось ни того, ни другого, заговорила даже генпродюсер государственного телеканала «МатчТВ» Тина Канделаки, через которую проходят миллиарды:



«Одни, вот, пишут: ну, красавец — распилил два мульта у.е. и условочку получил. Другие возмущаются, что святого, в сути, человека несправедливо очернили. Устранить этот водораздел очень просто: система должна быть последовательна, а правила её прозрачны, понятны и логичны. В нашей индустрии культуры долларовых мультимиллионеров от кино, театра и телевидения очень много. И практически все - на государственной игле. А коммерческих результатов, оправдывающих их доходы, у нас нет. Стоит только приоткрыть ящик Пандоры, и цифры, вменённые Серебренникову, покажутся детскими. Вот и выходит, что все отскочили, а один попал под раздачу. Хотелось бы последовательности. Пусть закон, если он хочет быть суровым, будет суровым для всех».

Министр Ольга Любимова - будто специально подгадывала, чтобы найти самый неуместный момент - своими заявлениями настроила против себя всю культурную среду. Она поддержала обвинительный приговор и анонсировала отвод худруков и режиссеров от управления финансами, чтобы не повторялись «трагические сюжеты» по аналогии с Серебренниковым.



Хронику приговора и реакцию общественности читайте в трансляции «Фонтанки».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»