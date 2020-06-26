После дела «Седьмой студии» Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром
Отделить творцов от управления финансовыми потоками должен новый законопроект, который Министерство культуры РФ разработало после дела «Седьмой студии». По нему судят режиссера Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве с 129 бюджетными млн, выделенными на проект «Платформа».
«Нами разработан законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Законодательно закрепляется разделение сфер управления театром, концертной организацией, то есть учреждением культуры, прежде всего в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем. Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», — цитирует 26 июня ТАСС главу ведомства Ольгу Любимову.
Ранее, подтверждая позицию Минкульта, признанного потерпевшим по делу, Любимова ответила культурной общественности, призывавшей её отказаться от иска: «В «деле Серебренникова» речь идет о причинении крупного ущерба государству, министерство — потерпевшая сторона».
Режиссер Кирилл Серебренников, бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и бывший генеральный директор этой организации Юрий Итин обвинялись в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на театральный проект «Платформа». Никто из фигурантов свою вину не признает.