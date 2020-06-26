После дела «Седьмой студии» Минкультуры разработало законопроект, разделяющий сферы управления театром

Отделить творцов от управления финансовыми потоками должен новый законопроект, который Министерство культуры РФ разработало после дела «Седьмой студии». По нему судят режиссера Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве с 129 бюджетными млн, выделенными на проект «Платформа».



«Нами разработан законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Законодательно закрепляется разделение сфер управления театром, концертной организацией, то есть учреждением культуры, прежде всего в сфере исполнительских искусств между директором и художественным руководителем. Это разделение не является императивом, но возможностью. До сих пор это не было прописано в законе», — цитирует 26 июня ТАСС главу ведомства Ольгу Любимову.

