Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по проекту «Платформа» к условным срокам.
«Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что Серебренников, Итин, Малобродский (могут исправиться) без реального наказания», — зачитала 26 июня судья Олеся Менделеева.
Серебренников был приговорен к трем годам условно, Итина — к трем годам условно, Малобродский — к 2 годам условно.
Они также приговорены к штрафам. Серебренникову, как и просило гособвинение, 800 тысяч штрафа. Итину — 200 тысяч штрафа, Малобродскому — 300 тысяч.
Судья также посчитала необходимым применить к подсудимым Малобродскому и Итину наказание в виде лишения права занимать госдолжности.
Суд признал режиссера виновным в мошенничестве в особо крупном размере вместе с коллегами — бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским и бывшим генеральным директором этой организации Юрием Итиным. Их обвиняли в хищении 129 млн рублей, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год Минкультом.
При этом суд посчитал, что Кирилл Серебренников отрицал вину, чтобы обмануть суд и избежать ответственности.
Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум, которая также проходила по делу, суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве. Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа»: «Апфельбаум… отнеслась небрежно к выполнению должностных обязанностей, что привело к нанесению ущерба РФ».
Ей назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей и сразу же освободили от него в связи с истечением срока давности.
Суд также удовлетворил иск Минкульта и решил взыскать солидарно с Серебренникова, Итина и Малобродского 128,9 млн руб. Апфельбаум, в свою очередь, освобождена от уплаты иска.
В прениях гособвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, для Софьи Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, а для Юрия Итина — 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей.