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26.06.2020 16:48
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Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по проекту «Платформа» к условным срокам.

«Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что Серебренников, Итин, Малобродский (могут исправиться) без реального наказания», — зачитала 26 июня судья Олеся Менделеева.

Серебренников был приговорен к трем годам условно, Итина — к трем годам условно, Малобродский — к 2 годам условно.

Они также приговорены к штрафам. Серебренникову, как и просило гособвинение, 800 тысяч штрафа. Итину — 200 тысяч штрафа, Малобродскому — 300 тысяч.

Судья также посчитала необходимым применить к подсудимым Малобродскому и Итину наказание в виде лишения права занимать госдолжности.

Суд признал режиссера виновным в мошенничестве в особо крупном размере вместе с коллегами — бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским и бывшим генеральным директором этой организации Юрием Итиным. Их обвиняли в хищении 129 млн рублей, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год Минкультом.

При этом суд посчитал, что Кирилл Серебренников отрицал вину, чтобы обмануть суд и избежать ответственности.

Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум, которая также проходила по делу, суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве. Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа»: «Апфельбаум… отнеслась небрежно к выполнению должностных обязанностей, что привело к нанесению ущерба РФ».

Ей назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей и сразу же освободили от него в связи с истечением срока давности.

Суд также удовлетворил иск Минкульта и решил взыскать солидарно с Серебренникова, Итина и Малобродского 128,9 млн руб. Апфельбаум, в свою очередь, освобождена от уплаты иска.

В прениях гособвинение просило для Серебренникова 6 лет колонии, штраф 800 тысяч рублей, для Алексея Малобродского — 5 лет колонии, штраф 300 тысяч рублей, для Софьи Апфельбаум — 4 года колонии, штраф 200 тысяч рублей, а для Юрия Итина — 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей.

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Комментарии (10)

zelf
Поздравляю. Воруйте дальше.
260578211
Странно. Если виновен, то как так получается - сотни миллионов укрвл и условно, а бутылку водки за сто рублей украл - в тюрьму. Как так?
krasnonosov
Старый прием опричников - отобрать всё, поставить человека на грань жизни и смерти, а потом в последний момент помиловать. И человек по гроб жизни будет благодарен.
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