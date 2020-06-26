Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по проекту «Платформа» к условным срокам. «Назначая наказание в виде лишения свободы, суд приходит к выводу о том, что Серебренников, Итин, Малобродский (могут исправиться) без реального наказания», — зачитала 26 июня судья Олеся Менделеева. Серебренников был приговорен к трем годам условно, Итина — к трем годам условно, Малобродский — к 2 годам условно. Они также приговорены к штрафам. Серебренникову, как и просило гособвинение, 800 тысяч штрафа. Итину — 200 тысяч штрафа, Малобродскому — 300 тысяч.

Судья также посчитала необходимым применить к подсудимым Малобродскому и Итину наказание в виде лишения права занимать госдолжности. Суд признал режиссера виновным в мошенничестве в особо крупном размере вместе с коллегами — бывшим генеральным продюсером «Седьмой студии» Алексеем Малобродским и бывшим генеральным директором этой организации Юрием Итиным. Их обвиняли в хищении 129 млн рублей, выделенных на проект «Платформа» с 2011 по 2014 год Минкультом.

При этом суд посчитал, что Кирилл Серебренников отрицал вину, чтобы обмануть суд и избежать ответственности.

Экс-сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум, которая также проходила по делу, суд признал виновной в халатности, но не в мошенничестве. Она, по мнению суда, «ненадлежащем образом исполнила свои обязанности» в Министерстве культуры, приняв документы «Седьмой студии» о проделанной за бюджетные деньги работе по проекту «Платформа»: «Апфельбаум… отнеслась небрежно к выполнению должностных обязанностей, что привело к нанесению ущерба РФ».

