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26.06.2020 10:54
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Приговор Кириллу Серебренникову: виновен. Текстовая трансляция

Мещанский суд Москвы 26 июня оглашает приговор по делу «Седьмой студии». Режиссеру Кириллу Серебренникову запросили 6 лет колонии. «Фонтанка» следит за процессом и реакцией общественности.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ
Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

"Открытые медиа"

Не попавшая в суд публика аплодирует, чтобы судья слышала во время оглашения. Видео - "Открытые медиа".

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Напомним, подсудимым вменяют эпизоды 2011-2012 годов.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Судья объяснила непричастность Апфельбаум к мошенничеству: руководство "Седьмой студии" не посвящало сотрудников минкульта в планы хищения денег. Апфельбаум, не осведомленная о преступном умысле Серебренников, Итина, Малобродского, подписала приемку госконтракта.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

В преступную группу, считает суд, входили режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Софья Апфельбаум признана невиновной в мошенничестве. Она на момент предполагаемого хищения руководила департаментом минкульта, сейчас - директор Российского академического молодежного театра.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Серебренников, и другие приняли решение создать преступную группу для хищения бюджетных средств, читает судья Мещанского райсуда Олеся Менделеева.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Серебренников признается виновным в особо крупном мошенничестве.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Суд начал оглашать приговор. Из первых строчек ясно, что фигуранты признаны виновными в хищении почти 130 миллионов рублей.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Серебренников заняли скамью в зале Мещанского суда.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Рэпер Оксимирон пришел к Мещанскому суду, как и обещал. Его вчерашний пост в Instagram с призывом сказать "Нет" сразу трем вещам поддержали 140 тысяч человек.

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На мне моднейшие очки с непрямой вентиляцией, респиратор FFP3 и перчатки из нитрила. В распылителе - спирт для дезинфекции рук. В таком обмундировании, либо в максимально приближенном к нему, стоит во время эпидемии появляться в закрытых помещениях, где есть другие люди, дабы избежать заражения ковидом-19. Да-да, эпидемии, которая не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом. Поэтому в пятницу (26 июня) в 11 утра, когда вы, я надеюсь, присоединитесь ко мне и придете в Мещанский суд на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам, пожалуйста, приходите полностью защищенными. И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам - 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых - запугать свободомыслящих и творческих людей. Мир ✌️

Публикация от Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Писатель Дмитрий Быков - о деле Серебренникова.

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Дорогие друзья! Я сейчас пытаюсь найти какие-то сильные слова, чтобы поддержать Кирилла Серебренникова, но, думаю, он о моей поддержке знает и так. Все, кто могут, все, кто в силах, нужно прийти в пятницу на площадку перед Мещанским судом. Я понимаю, что карантин, самоизоляция. Но как-то надо прийти и Серебренникова поддержать. На наших глазах совершается не история театра, даже не история России, а просто история одной ужасной мерзости. И надо понять, можем ли мы ей противостоять или нет, можем ли мы вообще хоть чему-то противостоять. Кирилл Серебренников, который много не просто своей жизни, но и собственных денег вкладывал в работу «Платформы», - один из крупнейших театральных деятелей мира. Я его знаю как человека абсолютно бескорыстного, идеально чистого, внутренне очень свободного и колоссально одаренного. Все это глумление над ним, которое происходило 3 года, которое выражалось и в том, что ему не дали съездить на похороны матери, 3 года не давали работать, не должно оставаться безнаказанным, это глумление не должно оставаться главным театральным событием России. А так и будет, если мы позволим Серебренникова, Малобродского, Итина, Апфельбаум посадить. Все зло мира совершается с согласия большинства. Вот я хочу сказать, что к этому большинству я не принадлежу, и вы, я уверен, не принадлежите. Придем и скажем Серебренникову спасибо за все, что он делал в это время для нас. И давайте на это время наши эстетические разногласия перестанут что-либо значить. Кстати, у меня с матерью и женой, которые сидят рядом, тоже очень много эстетических, гендерных, политических и каких угодно разногласий. Но когда дело доходит до очевидной подлости, я думаю, мы как-нибудь сплотимся. ⠀ ⬇️⬇️⬇️

Публикация от Дмитрий Быков (@dmi_bykov)

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Завлит московского драматического театра имени А.С. Пушкина Зоя Бороздинова публикует фото от суда, люди все прибывают.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

«Отстаньте уже от нашего любимого режиссера!» - требует актриса Ирина Старшенбаум.

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Отстаньте уже от нашего любимого режиссера. Дайте ему спокойно заниматься любимым делом, а нам гордиться и наслаждаться его работами. Фото сделано пару лет назад. Я смотрю в камеру и показываю, что люблю его,в прямом эфире, потому что ему не было позволено быть с нами в Каннах с прекрасным фильмом Лето, который он снял. Это же просто нелепо. Давайте не молчать. Мы всегда вместе @kirillserebrennikov ❤️

Публикация от Irina Starshenbaum (@starshenbaum)

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Серебренникова встречают у зала суда:

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Режиссер в прениях назвал «смехотворными» претензии минкульта и прокуратуры.

«Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионов мы 128 «украли» — ну так хоть бы об этом сказали! - заявил Серебренников. - Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензии к нам. Ни в целом к проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю».

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Ксения Собчак пишет:

"Алексей Малобродский пришёл к залу суда с огромным рюкзаком. Надеюсь, что напрасно. Кирилл зашёл в суд под громкие аплодисменты".

Серебренников - налегке.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Глава союза театральных деятелей Александр Калягин высказался после прений:

«Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно! Их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет. Три года длится этот судебный процесс, три года я внимательно и напряженно слежу за всеми его поворотами. Я понимаю, как тяжело дались эти три года нашим коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела.

Напомним, 22 июня в Мещанском районном суде Москвы идут прения по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Гособвинение попросило для фигурантов Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум реальные сроки в шесть, пять и четыре года лишения свободы.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

Журналист Арина Бородина пишет: журналистов пускают в суд через жесткий фильтр. Проверяют аккредитации.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

К Мещанскому суду поддержать Серебренникова и других фигурантов дела пришли десятки людей.

Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ

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Комментарии (8)

ARISTARH
Справедливо!
SNOW
Понятно, что механизмы общественной защиты отработаны еще со времен дела Дрейфуса, когда неважно было ли на самом деле преступление, подсудимого все равно будут мощно защищать по всему миру, в силу его национальной принадлежности. Плюс к этому вой голосов коллег по цеху, которые действуют в рамках той же схемы: руки прочь от нас, творцов - не мешайте лабать высокое искусство так как мы сами хотим - да кто вы такие судить - дайте денег - трачу как хочу. С одной стороны нет нормального правосудия, что прискорбно, с другой стороны все отмазывают своих.
Seakrane
Улюкаев негодует! Где были все эти люди, когда его вязали?
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