Приговор Кириллу Серебренникову: виновен. Текстовая трансляция

Глава союза театральных деятелей Александр Калягин высказался после прений:

«Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно! Их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет. Три года длится этот судебный процесс, три года я внимательно и напряженно слежу за всеми его поворотами. Я понимаю, как тяжело дались эти три года нашим коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела.

Напомним, 22 июня в Мещанском районном суде Москвы идут прения по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Гособвинение попросило для фигурантов Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум реальные сроки в шесть, пять и четыре года лишения свободы.

