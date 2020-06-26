Приговор Кириллу Серебренникову: виновен. Текстовая трансляция
Мещанский суд Москвы 26 июня оглашает приговор по делу «Седьмой студии». Режиссеру Кириллу Серебренникову запросили 6 лет колонии. «Фонтанка» следит за процессом и реакцией общественности.
"Открытые медиа"
Не попавшая в суд публика аплодирует, чтобы судья слышала во время оглашения. Видео - "Открытые медиа".
Напомним, подсудимым вменяют эпизоды 2011-2012 годов.
Судья объяснила непричастность Апфельбаум к мошенничеству: руководство "Седьмой студии" не посвящало сотрудников минкульта в планы хищения денег. Апфельбаум, не осведомленная о преступном умысле Серебренников, Итина, Малобродского, подписала приемку госконтракта.
В преступную группу, считает суд, входили режиссер Кирилл Серебренников, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский.
Софья Апфельбаум признана невиновной в мошенничестве. Она на момент предполагаемого хищения руководила департаментом минкульта, сейчас - директор Российского академического молодежного театра.
Серебренников, и другие приняли решение создать преступную группу для хищения бюджетных средств, читает судья Мещанского райсуда Олеся Менделеева.
Серебренников признается виновным в особо крупном мошенничестве.
Суд начал оглашать приговор. Из первых строчек ясно, что фигуранты признаны виновными в хищении почти 130 миллионов рублей.
Серебренников заняли скамью в зале Мещанского суда.
Кирилл Серебренников в зале суда— Дождь (@tvrain) June 26, 2020
Фото: Когершын Сагиева / Дождь pic.twitter.com/9XNeDyGnOE
Рэпер Оксимирон пришел к Мещанскому суду, как и обещал. Его вчерашний пост в Instagram с призывом сказать "Нет" сразу трем вещам поддержали 140 тысяч человек.
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На мне моднейшие очки с непрямой вентиляцией, респиратор FFP3 и перчатки из нитрила. В распылителе - спирт для дезинфекции рук. В таком обмундировании, либо в максимально приближенном к нему, стоит во время эпидемии появляться в закрытых помещениях, где есть другие люди, дабы избежать заражения ковидом-19. Да-да, эпидемии, которая не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом. Поэтому в пятницу (26 июня) в 11 утра, когда вы, я надеюсь, присоединитесь ко мне и придете в Мещанский суд на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и его коллегам, пожалуйста, приходите полностью защищенными. И давайте вместе скажем НЕТ сразу трем вещам - 1) заражению ковидом, 2) голосованию, ради которого жертвуют здоровьем и жизнями населения, и 3) заказным судебным процессам, цель которых - запугать свободомыслящих и творческих людей. Мир ✌️
Писатель Дмитрий Быков - о деле Серебренникова.
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Дорогие друзья! Я сейчас пытаюсь найти какие-то сильные слова, чтобы поддержать Кирилла Серебренникова, но, думаю, он о моей поддержке знает и так. Все, кто могут, все, кто в силах, нужно прийти в пятницу на площадку перед Мещанским судом. Я понимаю, что карантин, самоизоляция. Но как-то надо прийти и Серебренникова поддержать. На наших глазах совершается не история театра, даже не история России, а просто история одной ужасной мерзости. И надо понять, можем ли мы ей противостоять или нет, можем ли мы вообще хоть чему-то противостоять. Кирилл Серебренников, который много не просто своей жизни, но и собственных денег вкладывал в работу «Платформы», - один из крупнейших театральных деятелей мира. Я его знаю как человека абсолютно бескорыстного, идеально чистого, внутренне очень свободного и колоссально одаренного. Все это глумление над ним, которое происходило 3 года, которое выражалось и в том, что ему не дали съездить на похороны матери, 3 года не давали работать, не должно оставаться безнаказанным, это глумление не должно оставаться главным театральным событием России. А так и будет, если мы позволим Серебренникова, Малобродского, Итина, Апфельбаум посадить. Все зло мира совершается с согласия большинства. Вот я хочу сказать, что к этому большинству я не принадлежу, и вы, я уверен, не принадлежите. Придем и скажем Серебренникову спасибо за все, что он делал в это время для нас. И давайте на это время наши эстетические разногласия перестанут что-либо значить. Кстати, у меня с матерью и женой, которые сидят рядом, тоже очень много эстетических, гендерных, политических и каких угодно разногласий. Но когда дело доходит до очевидной подлости, я думаю, мы как-нибудь сплотимся. ⠀ ⬇️⬇️⬇️
Завлит московского драматического театра имени А.С. Пушкина Зоя Бороздинова публикует фото от суда, люди все прибывают.
«Отстаньте уже от нашего любимого режиссера!» - требует актриса Ирина Старшенбаум.
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Отстаньте уже от нашего любимого режиссера. Дайте ему спокойно заниматься любимым делом, а нам гордиться и наслаждаться его работами. Фото сделано пару лет назад. Я смотрю в камеру и показываю, что люблю его,в прямом эфире, потому что ему не было позволено быть с нами в Каннах с прекрасным фильмом Лето, который он снял. Это же просто нелепо. Давайте не молчать. Мы всегда вместе @kirillserebrennikov ❤️
Серебренникова встречают у зала суда:
Режиссер в прениях назвал «смехотворными» претензии минкульта и прокуратуры.
«Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионов мы 128 «украли» — ну так хоть бы об этом сказали! - заявил Серебренников. - Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензии к нам. Ни в целом к проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю».
Ксения Собчак пишет:
"Алексей Малобродский пришёл к залу суда с огромным рюкзаком. Надеюсь, что напрасно. Кирилл зашёл в суд под громкие аплодисменты".
Серебренников - налегке.
Глава союза театральных деятелей Александр Калягин высказался после прений:
«Как это возможно? Наказание совершенно несоразмерно! Их обвиняют в хищениях, так определила последняя экспертиза, но ее выводы вызывают массу вопросов у людей, осведомленных и реально знающих предмет. Три года длится этот судебный процесс, три года я внимательно и напряженно слежу за всеми его поворотами. Я понимаю, как тяжело дались эти три года нашим коллегам, оказавшимся фигурантами этого дела.
Напомним, 22 июня в Мещанском районном суде Москвы идут прения по делу режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Гособвинение попросило для фигурантов Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум реальные сроки в шесть, пять и четыре года лишения свободы.
Журналист Арина Бородина пишет: журналистов пускают в суд через жесткий фильтр. Проверяют аккредитации.
К Мещанскому суду поддержать Серебренникова и других фигурантов дела пришли десятки людей.