У суда, где читают приговор Серебренникову, не ждут, а готовятся. Полиция стягивает дополнительные силы
В Москве у здания Мещанского районного суда, где собрались сотни человек, выступающих против обвинительного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», идет активизация правоохранительных органов.
У Мещанского суда аплодируют Серебренникову, «чтоб судья слышала» pic.twitter.com/60JGNElvpS— голубева (@greenlightoff) June 26, 2020
Как заметили МБХ Медиа, «полицейские огораживают проезжую часть забором», «зачем — не отвечают».
«Уважаемые граждане, убедительная просьба, отойдите с тротуара», — говорят сотрудники полиции в мегафоны, вокруг слышны сирены. Находящиеся внутри масс поддержки люди начинают гадать, будут ли пресекать скопление и потенциальные протесты у здания суда.
У Мещанского сейчас перекрыли дорогу к зданию суда. До этого постоянно машины ездили на заправку.— Новая Газета (@novaya_gazeta) June 26, 2020
Автозаков пока не видно, полицейские в громкоговоритель просят освободить тротуар.
Видео: Дарья Козлова / "Новая газета" pic.twitter.com/EvOaqpQq1D
Напомним, более часа назад судья Олеся Менделеева начала зачитывать приговор по «Театральному делу», он — обвинительный. Однако детали и сроки наказания пока не оглашены. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию.
Ранее режиссеры, актеры — руководители практически всех учреждений культуры Москвы и некоторые из Петербурга — выразили протест из-за реальных сроков для Кирилла Серебренникова и тех, кого вместе с ним обвиняют в мошенничестве и нанесении государству ущерба в 128,9 миллиона рублей, выделенных государством на спектакли проекта «Платформа».