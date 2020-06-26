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26.06.2020 12:53
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У суда, где читают приговор Серебренникову, не ждут, а готовятся. Полиция стягивает дополнительные силы

Фото: скриншот видео

В Москве у здания Мещанского районного суда, где собрались сотни человек, выступающих против обвинительного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», идет активизация правоохранительных органов.

Как заметили МБХ Медиа, «полицейские огораживают проезжую часть забором», «зачем — не отвечают».

«Уважаемые граждане, убедительная просьба, отойдите с тротуара», — говорят сотрудники полиции в мегафоны, вокруг слышны сирены. Находящиеся внутри масс поддержки люди начинают гадать, будут ли пресекать скопление и потенциальные протесты у здания суда.

Напомним, более часа назад судья Олеся Менделеева начала зачитывать приговор по «Театральному делу», он — обвинительный. Однако детали и сроки наказания пока не оглашены. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию.

Ранее режиссеры, актеры — руководители практически всех учреждений культуры Москвы и некоторые из Петербурга — выразили протест из-за реальных сроков для Кирилла Серебренникова и тех, кого вместе с ним обвиняют в мошенничестве и нанесении государству ущерба в 128,9 миллиона рублей, выделенных государством на спектакли проекта «Платформа».

Фото: скриншот видео

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Комментарии (4)

262000531
Всю эту падaль косую и картавую закрывать надо!
А всех кто этого извращенца и вора Серебрянникова защищает - должны сесть месте с ним!
piterez
Политзаключенными прибавилось........
krasnonosov
путинские полковники беспокоятся за свои миллиарды рублей в диванах.
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