В Москве у здания Мещанского районного суда, где собрались сотни человек, выступающих против обвинительного приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии», идет активизация правоохранительных органов.

«Уважаемые граждане, убедительная просьба, отойдите с тротуара», — говорят сотрудники полиции в мегафоны, вокруг слышны сирены. Находящиеся внутри масс поддержки люди начинают гадать, будут ли пресекать скопление и потенциальные протесты у здания суда.

У Мещанского сейчас перекрыли дорогу к зданию суда. До этого постоянно машины ездили на заправку. Автозаков пока не видно, полицейские в громкоговоритель просят освободить тротуар. Видео: Дарья Козлова / "Новая газета" pic.twitter.com/EvOaqpQq1D

Напомним, более часа назад судья Олеся Менделеева начала зачитывать приговор по «Театральному делу», он — обвинительный. Однако детали и сроки наказания пока не оглашены. «Фонтанка» ведет текстовую трансляцию.

Ранее режиссеры, актеры — руководители практически всех учреждений культуры Москвы и некоторые из Петербурга — выразили протест из-за реальных сроков для Кирилла Серебренникова и тех, кого вместе с ним обвиняют в мошенничестве и нанесении государству ущерба в 128,9 миллиона рублей, выделенных государством на спектакли проекта «Платформа».