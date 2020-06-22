Кирилл Серебренников в суде: «Театральное дело» — это не про бухгалтерию

Режиссер назвал «смехотворными» претензии минкульта и прокуратуры. «Может быть, они считают, что мы не 340 мероприятий должны были сделать, а 800. Ну раз из субсидии в 216 миллионов мы 128 «украли» — ну так хоть бы об этом сказали! - заявил Серебренников. - Сколько мы ни спрашивали потерпевшее министерство, мы так и не услышали претензии к нам. Ни в целом к проекту, ни к какому-либо его событию. Это нелепое обвинение я полностью отвергаю».

Он выразил надежду, что когда-нибудь вскроются архивы спецслужб, и станет ясно, «кто давал приказы, кто придумал это дело, кто его фабриковал, кто писал доносы». Но сейчас — это не важно. Важно, что «Платформа» «с ее необычностью» «оказалась онтологически чужда всей системе культуры бюрократии, культуры лояльности».



Режиссер назвал министерство культуры «совершенно токсичной конторой, которая в любой ситуации только предаст и подставит», и вспомнил слова предыдущего министра Владимира Мединского о том, что все «эксперименты — за свой счет».



Серебренников допустил, что в работе бухгалтерии «ничего не понимает», финансами не занимался, и «бухгалтерия проекта велась из рук вон плохо».



«Но «театральное дело» - это не про бухгалтерию, - сказал он. - Это про то, как люди, которые делают успешный театральный проект, из-за изменения в общественном климате бездоказательно объявляются «преступной группой», это про то, как государство (ведь министерство культуры – это государство) отказывается от того, что сделано и создано им же самим на деньги налогоплательщиков, на деньги бюджета, в угоду конъюнктуре момента».

