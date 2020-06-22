Гособвинение запросило фигурантам дела «Седьмой студии» реальные сроки. Серебренникову — 6 лет

Как сообщают 22 июня СМИ, режиссера Кирилла Серебренникова прокурор просит приговорить к 6 годам в колонии и штрафу в 800 тысяч рублей. Бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — к 5 годам колонии и штрафу 300 тысяч рублей, экс-директора «Седьмой студии» Юрия Итина и директора РАМТ Софью Апфельбаум — к 4 годам колонии и штрафу 200 тысяч рублей.

В прениях по делу о хищении бюджетных миллионов руководством «Седьмой студии» гособвинение запросило всем четырем фигурантам реальные сроки.

Также в ходе прений представитель Минкультуры заявил, что ведомство считает доказанным факт хищений 129 млн руб. при реализации проекта «Платформа» студией Серебренникова, от иска о возмещении ведомство отказываться не собирается. Днем раньше несколько художественных руководителей российских театров разместили в своих соцсетях посты-обращения к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбами отказаться от претензий, которые поддерживало предыдущее руководство министерства. Среди них был и глава БДТ Андрей Могучий.

На прениях по делу «Седьмой студии» гособвинение опиралось на показания заявившей о давлении со стороны свидетелей помощницы бухгалтера и заявило об ущербе в 128 млн рублей. На скамье подсудимых находятся художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин. Все они вину не признают. Уголовное дело в отношении бухгалтера Нины Масляевой выделено в отдельное производство, она дала показания на других фигурантов.

Из материалов дела следует, что Серебренников якобы завышал суммы госконтрактов, Малобродский с помощью предпринимателя Валерия Синельникова занимался обналом, Итин якобы обещал Масляевой, что Минкультуры не будет проводить проверки, за это отвечала Апфельбаум.



Фигурирующий в деле как свидетель Синельников на допросе утверждал, что обналичил для деятелей культуры 20 млн рублей, аналогичные показания дал предприниматель Валерий Педченко.



Обвинение также руководствуется словами помощницы Масляевой, Элеоноры Филимоновой. В июне она заявила, что следователи угрожали ей тюрьмой, если она не даст нужные показания. «Прокурор настаивает, что Филимонова неоднократно давала показания на остальных фигурантов дела — а то, что она не подтвердила их в суде, не делает их недопустимыми», — заявил прокурор.



Он также отметил, что к качеству спектаклей у следователей вопросов нет.



Ранее почти четыре тысячи деятелей культуры написали открытое письмо министру культуры Ольге Любимовой. Они просят отозвать иск к Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии». Среди них, например, Павел Лунгин, Юрий Бутусов, Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт, Константин Богомолов, Максим Виторган, Данила Козловский, Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Татьяна Толстая, Наталья Солженицына, Татьяна Тарасова, Алла Демидова, Борис Юхананов, Валерий Тодоровский, Леонид Парфенов и другие.

