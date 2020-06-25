Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, на каких условиях в городе возобновят деятельность парки, детские площадки и летние кафе. Изменения в 121-е постановление, которое определяет коронавирусные ограничения в городе, внесены 25 июня.



постановление правительства Петербурга Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Как уже сообщала «Фонтанка» ранее, с 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок.

С 29 июня будут открыты зоологические парки площадью более 5 га. Кроме того, возобновляется торжественная регистрация брака, но только при соблюдении стандарта безопасной деятельности, утвержденного профильным комитетом, при обязательной дезинфекции поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой церемонии. В помещении при этом сможет одновременно находиться не более 10 человек (исключение — должностные лица органов ЗАГС).



По предварительной записи разрешается оказание услуг маникюра и педикюра. Открываются сезонные летние кафе, а также общепит «с использованием выносной уличной мебели». «Возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, нахождения объекта общественного питания за пределами территорий парков, скверов и садов, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — уточняет Смольный.

Ежедневная дезинфекция предписана и в парках; при этом аттракционы и другие развлекательные объекты в них остаются закрытыми — за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности лодок. Розница в парках, садах и скверах может торговать только продовольственными товарами заводского производства в индивидуальной упаковке. Алкоголя там быть не должно. Детские и спортивные площадки также будут ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству.

