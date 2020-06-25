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25.06.2020 19:29
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Беглов объяснил, на каких условиях в Петербурге заработают парки, детские площадки и летние кафе

Губернатор Петербурга Александр Беглов разъяснил, на каких условиях в городе возобновят деятельность парки, детские площадки и летние кафе. Изменения в 121-е постановление, которое определяет коронавирусные ограничения в городе, внесены 25 июня.

постановление правительства ПетербургаСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Как уже сообщала «Фонтанка» ранее, с 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок.

С 29 июня будут открыты зоологические парки площадью более 5 га. Кроме того, возобновляется торжественная регистрация брака, но только при соблюдении стандарта безопасной деятельности, утвержденного профильным комитетом, при обязательной дезинфекции поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещения после каждой церемонии. В помещении при этом сможет одновременно находиться не более 10 человек (исключение — должностные лица органов ЗАГС).

По предварительной записи разрешается оказание услуг маникюра и педикюра. Открываются сезонные летние кафе, а также общепит «с использованием выносной уличной мебели». «Возобновление их работы возможно лишь при условии получения уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности, нахождения объекта общественного питания за пределами территорий парков, скверов и садов, размещения столов с соблюдением дистанции 1,5 метра и обязательного использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — уточняет Смольный.

Ежедневная дезинфекция предписана и в парках; при этом аттракционы и другие развлекательные объекты в них остаются закрытыми — за исключением детских и спортивных площадок, проката спортивного инвентаря и инвентаря для отдыха, в частности лодок. Розница в парках, садах и скверах может торговать только продовольственными товарами заводского производства в индивидуальной упаковке. Алкоголя там быть не должно. Детские и спортивные площадки также будут ежедневно дезинфицировать в соответствии с рекомендациями комитета по благоустройству.

С 29 июня разрешается предоставление социально-психологических и социально-педагогических услуг в полустационарной форме с использованием дистанционных технологий. Кроме того, возвращается социальное обслуживание на дому негосударственными поставщиками.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (24)

dimas062
Инопланетяне и то, наверно, больше компетентны "объяснить" - расскажите ему кто-нибудь, что если вылезти из майбаха, то окажется что город совершенно иной, не тот что он себе нафантазировал....ничего и не закрывалось.
footballer12
Изо всех сил, смотрю, старается. Прям руками ковид разгоняет.
Потом героем же будет.
Куромякки
Это, наверное, шутка, потому что я сейчас смотрю в окно на детскую площадку, на которой не меньше 15 детей и столько же родителей.
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