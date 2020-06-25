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25.06.2020 18:25
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В Петербурге с конца июня откроются парки и летние кафе. Снимают запрет и с педикюра

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в 121-е постановление.

С 29 июня открываются летние кафе. Разрешается предоставление таких услуг, как маникюр и педикюр. Об этом было объявлено в эфире канала «Санкт-Петербург» 25 июня.

Как уточнила ведущая, расстояние между столиками в кафе должно быть не менее 1,5 метра. В салонах красоты перечисленные процедуры можно будет делать только по предварительной записи.

А парки, скверы и сады откроются на день раньше, уже в воскресенье, 28 июня. Все элементы благоустройства будут дезинцифироваться. Аттракционы и торговые точки работать пока не будут.

Кроме того, разрешается регистрация браков с участием не более 10 человек. Также снимается запрет с работы зоологических парков площадью не более 5 га. То есть Ленинградский зоопарк сможет вновь открыть двери для посетителей.

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Комментарии (1)

Cashmare
"Все элементы благоустройства будут дезинцифироваться" - пардон, а деревья - это элементы благоустройства? Ну и кто полезет на 10-тиметровую ёлку макушку спиртом натирать?
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