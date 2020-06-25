В Петербурге с конца июня откроются парки и летние кафе. Снимают запрет и с педикюра

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в 121-е постановление.



С 29 июня открываются летние кафе. Разрешается предоставление таких услуг, как маникюр и педикюр. Об этом было объявлено в эфире канала «Санкт-Петербург» 25 июня.

Как уточнила ведущая, расстояние между столиками в кафе должно быть не менее 1,5 метра. В салонах красоты перечисленные процедуры можно будет делать только по предварительной записи.

А парки, скверы и сады откроются на день раньше, уже в воскресенье, 28 июня. Все элементы благоустройства будут дезинцифироваться. Аттракционы и торговые точки работать пока не будут.