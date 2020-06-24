Никогда такого не было: Роспотребнадзор высадил десант с тепловизорами на Дворцовой
Бело-бордовой вороной выглядит десант санитарной службы среди форменных рубашек полицейских и военнослужащих. Роспотребнадзор прибыл на Дворцовую площадь, чтобы контролировать противоэпидемические меры во время парада Победы.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первые группы санслужбы прибыли на главную площадь к 8 утра 24 июня. Они заступили на пост возле рамок-металлоискателей. Обещанную ранее термометрию выполняют с помощью тепловизоров, которые привезли с собой. При входе на площадь каждому выдаётся маска, перчатки.
Парад на Дворцовой площади начнётся в 10.00. В одном только прохождении задействованы 4,5 тысячи человек. Пригласительных билетов на трибуны в этом году вдвое меньше - 750 против полутора тысяч. Более ста журналистов освещают мероприятие. Значительные силы задействованы в обеспечении. Сообщалось, что все причастные к событиям 24 июня на Дворцовой прошли тестирование на COVID-19.
Как передает корреспондент "Фонтанки", ветеранов рассаживают через кресло: "Калининский и Выборгский районы заводите поскорее, они по центру сидят, пора заполнять картинку", приказывает в телефон кто-то из организаторов.
В параде 24 июня принимают участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.
Петербург – один из 28 городов, где проходит именно парад, а вечером состоится артиллерийский салют. В остальных населенных пунктах военнослужащие и техника задействованы в торжественных шествиях – этот статус позволяет местным властям инициировать отмену. Как минимум десять регионов воспользовались этой возможностью и отменили массовое мероприятие, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.
Юбилейный парад 9 Мая был перенесен 16 апреля. В тот день суточное число инфицированных коронавирусом по России составило 3448, а общее – почти достигло 30 тысяч. Через полтора месяца оперштаб говорил о 8 600 случаях в сутки и 345 тысяч всего. 24 мая президент Владимир Путин объявил, что смотры войск пройдут в день 75-летия победоносного марша по Красной площади – того самого, когда штандарты фашистской Германии бросали к мавзолею Ленина.
В 2020 году парад Победы проходит на фоне санэпидемиологической напряженности. Владимир Путин накануне заявил, что эпидемия не закончилась, «ещё предстоит дожать, добавить эту заразу». Стимулирующие выплаты работающим с COVID-19 медикам продлены до сентября. В этот день статистика по России остановилась в шаге до 600 тысяч инфицированных, больше 7 тысяч было выявлено за сутки.