Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первые группы санслужбы прибыли на главную площадь к 8 утра 24 июня. Они заступили на пост возле рамок-металлоискателей. Обещанную ранее термометрию выполняют с помощью тепловизоров, которые привезли с собой. При входе на площадь каждому выдаётся маска, перчатки.

Бело-бордовой вороной выглядит десант санитарной службы среди форменных рубашек полицейских и военнослужащих. Роспотребнадзор прибыл на Дворцовую площадь, чтобы контролировать противоэпидемические меры во время парада Победы.

Парад на Дворцовой площади начнётся в 10.00. В одном только прохождении задействованы 4,5 тысячи человек. Пригласительных билетов на трибуны в этом году вдвое меньше - 750 против полутора тысяч. Более ста журналистов освещают мероприятие. Значительные силы задействованы в обеспечении. Сообщалось, что все причастные к событиям 24 июня на Дворцовой прошли тестирование на COVID-19.

Как передает корреспондент "Фонтанки", ветеранов рассаживают через кресло: "Калининский и Выборгский районы заводите поскорее, они по центру сидят, пора заполнять картинку", приказывает в телефон кто-то из организаторов.

В параде 24 июня принимают участие более 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов и 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

Петербург – один из 28 городов, где проходит именно парад, а вечером состоится артиллерийский салют. В остальных населенных пунктах военнослужащие и техника задействованы в торжественных шествиях – этот статус позволяет местным властям инициировать отмену. Как минимум десять регионов воспользовались этой возможностью и отменили массовое мероприятие, сославшись на сложную эпидемиологическую обстановку.