FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 18:05
3
Печать

«Дожать, додавить эту заразу». Путин назвал борьбу с коронавирусом незавершённой

В условиях пандемии коронавируса проявились лучшие качества российского народа, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к населению 23 июня. Глава государства отметил, что любые испытания помогают проходить солидарность и доверие.

«Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе.

Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный настрой. Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», — сказал Путин.

Президент также попросил россиян быть осторожными, так как вирус по-прежнему опасен. Вакцина не является панацеей — «противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — подчеркнул Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261960371
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физичecких нагpузок! ➜ https://is.gd/topdieta
Fenomen
Эпидемия? Какая эпидемия?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний