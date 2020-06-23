«Дожать, додавить эту заразу». Путин назвал борьбу с коронавирусом незавершённой

«Эпидемия ещё не закончилась. Нам ещё предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берёт своё, входит в привычное русло, в нормальный ритм. Да, у всех сейчас накопилось немало задач, забот, которыми предстоит заниматься в ближайшее время и дома, и на работе.

Понимаю, что это тоже непростой период. Но возможность возвратиться к своим планам, к их реализации, уверенность в том, что жизнь налаживается, дают совсем другой – позитивный, деятельный, оптимистичный настрой. Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, всё обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», — сказал Путин.

Президент также попросил россиян быть осторожными, так как вирус по-прежнему опасен. Вакцина не является панацеей — «противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — подчеркнул Путин.