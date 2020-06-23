«Вирус по-прежнему опасен». Путин призвал россиян к осторожности и заявил, что даже вакцина не станет панацеей

Коронавирус по-прежнему представляет большую опасность, а россияне должны быть осторожными как минимум до появления вакцины. Об этом в ходе обращения к населению 23 июня заявил Владимир Путин.



«Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики», — сказал президент.



И добавил, что даже вакцина не является панацеей — «противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — подчеркнул Путин.

