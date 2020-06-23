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23.06.2020 17:19
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«Вирус по-прежнему опасен». Путин призвал россиян к осторожности и заявил, что даже вакцина не станет панацеей

Коронавирус по-прежнему представляет большую опасность, а россияне должны быть осторожными как минимум до появления вакцины. Об этом в ходе обращения к населению 23 июня заявил Владимир Путин.

«Мы заставляем эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики», — сказал президент.

И добавил, что даже вакцина не является панацеей — «противостоять инфекции можно лишь с соблюдением всех профилактических мер», — подчеркнул Путин.

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Комментарии (4)

Ma-260802031
"Мы заставляем эпидемию отступить" звучит примерно так же, как "мы заставляем солнце всходить каждый день". Вообще-то она рано или поздно отступит несмотря или вопреки любым вашим действиям.
261960371
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Салатец
"Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики"

То есть массово не собираться?)
А во время голосования они поставят на паузу коронавирус?
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