FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 17:21
3
Печать

Путин: Стимулирующие выплаты для медработников продлены до 15 сентября

Президентские надбавки работающим с коронавирусом медикам будут выплачиваться до середины сентября. Об этом президент Владимир Путин объявил в своем обращения 23 июня.

Повышенную зарплату врачам, старшему и младшему медперсоналу учреждений, которые заняты в борьбе с COVID-19, продолжат выплачивать в июле и августе. Сотрудники социальных учреждений получат дополнительные деньги в августе и сентябре.

Напомним, что президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля, однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261960371
🍔 🐷 Набpaли лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диeт и физических нагрузок! ➜ https://is.gd/topdieta
Sibir_5e4d67bbb7aea
значит мадам с Покровской больнички ещё пару значков перепадёт?
krasnonosov
А пособие по безработице, тем, кто лишился работы в марте из-за введенного самокарантина с июля месяца опять 1500 рублей в месяц станет?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний