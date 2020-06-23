Путин: Стимулирующие выплаты для медработников продлены до 15 сентября

Президентские надбавки работающим с коронавирусом медикам будут выплачиваться до середины сентября. Об этом президент Владимир Путин объявил в своем обращения 23 июня.

Повышенную зарплату врачам, старшему и младшему медперсоналу учреждений, которые заняты в борьбе с COVID-19, продолжат выплачивать в июле и августе. Сотрудники социальных учреждений получат дополнительные деньги в августе и сентябре.



Напомним, что президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля, однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.